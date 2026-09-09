قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع إسرائيل: قد نحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران
حظر قطع الأشجار دون موافقة المحافظ والبيئة.. قرار عاجل من وزيرة التنمية المحلية
لن نتحرك من هنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ
الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص
الحملة بدات بدري قوي.. شوبير يدافع عن عموتة ويحذر من رحيله
دار الإفتاء توضح كيفية التسوية بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة
تراجعت 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع والأسواق
تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات
خلف الزناتي: تكريم وزير التعليم لصالحة ونادر رد اعتبار لكل معلمي مصر
مصر ودول عربية ترحب بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية
ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية
وفاة اللواء خالد السخاوي .. وصلاة الجنازة بمسجد المندرة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية

تريزيجيه
تريزيجيه
عمرو مصطفى

تلقى منتخب مصر ونادي الرياض السعودي ضربة قوية، بعد الكشف عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في منافسات الدوري السعودي.

مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب 

 

وأظهرت الفحوصات والأشعة التي خضع لها تريزيجيه إصابته بمزق في العضلة الخلفية، لتتراوح مدة غيابه عن الملاعب حول شهر، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الرياض أمام الخليج، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بآلام الإصابة، قبل أن يعود إلى القاهرة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية.

وخضع تريزيجيه للأشعة والفحوصات تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حيث تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي مكثف للاعب خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وتسببت الإصابة في تأكد غياب تريزيجيه عن المعسكر المقبل لمنتخب مصر، وهو ما يمثل ضربة قوية لحسابات الجهاز الفني للفراعنة، خاصة في ظل أهمية اللاعب ودوره مع المنتخب.

ويواصل نجم منتخب مصر برنامجه العلاجي والتأهيلي في القاهرة خلال الفترة الحالية، على أن يتم تحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات بناءً على تطور حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج والتأهيل.

التوأم يطمئن على تريزيجيه .. واتصالات لحسم موقف زيكو مع بيراميدز

 

قال الإعلامي خالد الغندور  إن الساعات الأخيرة، شهدت تواصل بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الرياض السعودي، للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن معسكر الفراعنة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “تريزيجيه قد يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أبو العلا”.

وتابع: “هناك اتصالات لمعرفة موقف زيكو لاعب بيراميدز من المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، والاطمئنان كذلك على مصطفى فتحي”.

تريزيجيه منتخب مصر الرياض السعودي الدوري السعودي نادي الرياض السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

ورطتوا النادي | ميدو يُهاجم إدارة الزمالك: 350 مليون جنيه خسائر .. كل من أخطأ سوف يُحاسب

ترشيحاتنا

عائلة اسماء ابو اليزيد

أول صور مع مولودتها.. أسماء أبو اليزيد تشارك لحظات مؤثرة مع ابنتها أمينة

مي فارق والعمروسي

العمروسي يحتفل بعيد ميلاد مي فاروق برسالة رومانسية: حب طاهر لآخر العمر

مهرجان أبوظبي 2026

تفاصيل مهرجان أبوظبي 2026.. عمالقة الموسيقى العالمية والفن الإماراتي يجتمعون

بالصور

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
نسرين أمين تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

طريقة عمل فطيرة اللحمة المفرومة في الطاسة.. من غير فرن

فطيرة
فطيرة
فطيرة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد