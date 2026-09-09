ضربة جديدة للفراعنة.. تريزيجيه يغيب شهرا بعد إصابته بمزق في الخلفية

تلقى منتخب مصر ونادي الرياض السعودي ضربة قوية، بعد الكشف عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في منافسات الدوري السعودي.

مدة غياب تريزيجيه عن الملاعب

وأظهرت الفحوصات والأشعة التي خضع لها تريزيجيه إصابته بمزق في العضلة الخلفية، لتتراوح مدة غيابه عن الملاعب حول شهر، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الرياض أمام الخليج، ليغادر أرض الملعب متأثرًا بآلام الإصابة، قبل أن يعود إلى القاهرة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية.

وخضع تريزيجيه للأشعة والفحوصات تحت إشراف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، حيث تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي مكثف للاعب خلال الفترة المقبلة، بهدف تجهيزه للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وتسببت الإصابة في تأكد غياب تريزيجيه عن المعسكر المقبل لمنتخب مصر، وهو ما يمثل ضربة قوية لحسابات الجهاز الفني للفراعنة، خاصة في ظل أهمية اللاعب ودوره مع المنتخب.

ويواصل نجم منتخب مصر برنامجه العلاجي والتأهيلي في القاهرة خلال الفترة الحالية، على أن يتم تحديد موعد عودته للمشاركة في المباريات بناءً على تطور حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج والتأهيل.

التوأم يطمئن على تريزيجيه .. واتصالات لحسم موقف زيكو مع بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الأخيرة، شهدت تواصل بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الرياض السعودي، للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن معسكر الفراعنة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “تريزيجيه قد يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أبو العلا”.

وتابع: “هناك اتصالات لمعرفة موقف زيكو لاعب بيراميدز من المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، والاطمئنان كذلك على مصطفى فتحي”.