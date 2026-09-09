تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات التقديم وأماكن تحديث البيانات

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تظلمات المواطنين بشأن بطاقات التموين المتوقفة أو الحالات التي تم استبعادها من منظومة الدعم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستحقين لإعادة فحص موقفهم وتقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية المطبقة خلال عام 2026.

وتأتي إجراءات تظلمات بطاقات التموين في إطار جهود الوزارة لمراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، مع توفير أكثر من وسيلة أمام المواطنين لاستكمال وتحديث بياناتهم، سواء من خلال مكاتب البريد أو إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة.

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كيفية تقديم تظلم على بطاقة التموين المتوقفة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات التعامل مع تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها أو استبعادها من منظومة الدعم.

ويبدأ المواطن باستيفاء استمارة تحديث البيانات المطلوبة، ويمكن إتمام هذه الخطوة من خلال مكاتب البريد المتاحة لهذه الخدمة، أو إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية وفقا للخدمات التي توفرها المنصة.

وبعد استكمال البيانات، يتعين على صاحب البطاقة التوجه إلى مكتب التموين المختص وتقديم المستندات المؤيدة لموقفه والتي تثبت استحقاقه للدعم.

وتتولى مكاتب التموين استقبال التظلمات والمستندات المقدمة من المواطنين، تمهيدا لمراجعتها وفحصها وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها.

أماكن تحديث بيانات بطاقات التموين 2026

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة استيفاء وتحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف هذه الخطوة التيسير على أصحاب البطاقات التموينية، من خلال توفير منافذ إضافية يمكن من خلالها استكمال البيانات المطلوبة، خاصة المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في إعادة فحص موقف بطاقاتهم من خلال تقديم تظلم.

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كما يمكن للمواطنين استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية لاستكمال إجراءات تحديث البيانات، وذلك في الحالات التي تشملها الخدمات المقدمة من خلال المنصة.

عدد مكاتب التموين ومراكز الخدمة

تستقبل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية تظلمات المواطنين وتعمل على مراجعة المستندات والبيانات المقدمة، حيث يبلغ عدد مكاتب التموين نحو 1085 مكتبا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورا.

وتوفر هذه المنافذ إمكانية تقديم المستندات واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة حالة كل بطاقة، بما يتيح للمواطنين أكثر من قناة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتحديث البيانات والتظلمات.

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وزارة التموين تؤكد حق المواطنين في التظلم

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بمختلف المحافظات إلى التيسير على المواطنين خلال إجراءات تقديم التظلمات، مع التأكيد على أن التظلم متاح لكل مواطن يرى أنه مستحق للدعم وتم إيقاف بطاقته أو استبعاده من المنظومة.

وشددت الوزارة على ضرورة استقبال المستندات التي يقدمها أصحاب البطاقات لإثبات استحقاقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض موقفهم وتقديم ما لديهم من مستندات، على أن تخضع جميع البيانات والمستندات للفحص والمراجعة وفقا للقواعد المحددة.

ماذا يحدث بعد تقديم تظلم بطاقة التموين

بعد تقديم التظلم والمستندات المطلوبة، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة موقف صاحب البطاقة ومراجعة البيانات المقدمة للتحقق من مدى استحقاقه للدعم.

وتتم عملية الفحص وفقا للضوابط ومحددات العدالة الاجتماعية المعمول بها، وفي حال انتهاء المراجعة إلى ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالي، وفقا لما أعلنته الوزارة.

تحديث بيانات بطاقات التموين عبر البريد ومصر الرقمية

وتتيح الإجراءات الحالية أمام أصحاب البطاقات التموينية أكثر من وسيلة لتحديث واستكمال بياناتهم، سواء من خلال 500 مكتب بريد تم تخصيص الخدمة بها أو عبر منصة مصر الرقمية بالنسبة للخدمات الإلكترونية المتاحة.

وتساعد هذه القنوات المواطنين على استكمال البيانات المطلوبة قبل التقدم بالتظلمات، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تحديث أو استيفاء بعض المعلومات المتعلقة بالبطاقة.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لديهم مستندات تثبت استحقاقهم لإعادة دراسة موقف بطاقاتهم، وذلك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لمنظومة الدعم خلال عام 2026.