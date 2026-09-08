قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
كيفية عمل تقليل الاغتراب 2026
المصرية للاتوبيس الترددي (BRT) تزف بشري سارة للطلاب مع بدء العام الدراسي
مصادر: أكثر من 150 ألف نزحوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق المدنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة تموينية وبيئية مكثفة بعرب بورسعيد لضبط الأسواق وحماية المواطنين

حملة تموينية وبيئية مكثفة بعرب بورسعيد لضبط الأسواق وحماية المواطنين
حملة تموينية وبيئية مكثفة بعرب بورسعيد لضبط الأسواق وحماية المواطنين
محمد الغزاوى

نفذ حي العرب رئاسة المهندسة شيماء جودة بمحافظة بورسعيد حملة مشتركة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة شئون البيئة بحي العرب، استهدفت عددًا من المحال التجارية بشارعي نهضة مصر والقنال الداخلي.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين

حملة تموينية وبيئية مكثفة بعرب بورسعيد لضبط الأسواق وحماية المواطنين

 وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 42.5 كجم من المواد الغذائية، تنوعت ما بين مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى تم تحليلها وإعادة تصنيعها بالمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

كما تم ضبط أسطوانة غاز تجارية سعة 25 كجم مستخدمة داخل إحدى المناطق المزودة بالغاز الطبيعي، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لاستخدام وتداول أسطوانات الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 وفي إطار الرقابة البيئية والصحية، تم تحرير محضر بيئي لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية و إنذارين بيئيين للمحال المخالفة، مع التنبيه بسرعة توفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات المقررة بالاضافة الي محضر لعدم وجود شهادة صحية وفقًا للاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط وتداول الأغذية.

و تم التشديد على أصحاب المحال بضرورة الإعلان الواضح عن أسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية المتداولة، وعدم تداول أي منتجات دون بيانات أو مصدر معلوم، مع الالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية.

 وتؤكد رئاسة حي العرب استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل متواصل على مختلف الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط الأسواق، والتصدي للمخالفات، وحماية صحة وسلامة المواطنين، وفرض الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.

بورسعيد محافظ بورسعيد حي العرب الرقابة التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

صورة تعبيرية

بقيمة 729 مليون دولار.. السويد تتعاقد على منظومات «هيمارس» الأمريكية

ترشيحاتنا

مورينيو

مورينيو يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بيزيرا

حتحوت: بيزيرا يصل خلال أيام.. والزمالك قد يحصل على 3 ملايين دولار

بيزيرا

الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا مقابل 5 مليون دولار.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد