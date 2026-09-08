نفذ حي العرب رئاسة المهندسة شيماء جودة بمحافظة بورسعيد حملة مشتركة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة شئون البيئة بحي العرب، استهدفت عددًا من المحال التجارية بشارعي نهضة مصر والقنال الداخلي.

جاءت الحملة في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين

حملة تموينية وبيئية مكثفة بعرب بورسعيد لضبط الأسواق وحماية المواطنين

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 42.5 كجم من المواد الغذائية، تنوعت ما بين مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى تم تحليلها وإعادة تصنيعها بالمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

كما تم ضبط أسطوانة غاز تجارية سعة 25 كجم مستخدمة داخل إحدى المناطق المزودة بالغاز الطبيعي، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لاستخدام وتداول أسطوانات الغاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي إطار الرقابة البيئية والصحية، تم تحرير محضر بيئي لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية و إنذارين بيئيين للمحال المخالفة، مع التنبيه بسرعة توفيق أوضاعها والالتزام بالاشتراطات المقررة بالاضافة الي محضر لعدم وجود شهادة صحية وفقًا للاشتراطات المنظمة لممارسة النشاط وتداول الأغذية.

و تم التشديد على أصحاب المحال بضرورة الإعلان الواضح عن أسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية المتداولة، وعدم تداول أي منتجات دون بيانات أو مصدر معلوم، مع الالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات الصحية والبيئية.

وتؤكد رئاسة حي العرب استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل متواصل على مختلف الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضبط الأسواق، والتصدي للمخالفات، وحماية صحة وسلامة المواطنين، وفرض الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.