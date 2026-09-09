رئيس أركان جيش الإحتلال يعلن اقتراب وصول الغواصة السادسة في الأسطول إلى ميناء حيفا

أعلن رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن الغواصة "دراكون"، السادسة في الأسطول ستصل إلى ميناء حيفا خلال أيام قليلة، مما سيمكن الجيش من العمل في البحر على مدى أوسع، بحسب RT.



وخلال حفل تخريج الفوج 153 من ضباط سلاح البحرية في القاعدة البحرية بحيفا، شدد زامير على أن الغواصة "دراكون"، التي تبحر حاليا في أعماق البحر المتوسط في طريقها من المصنع في ألمانيا إلى إسرائيل، تجسد بأكثر من أي شيء آخر التحول الذي شهدته الذراع البحرية خلال العام الماضي، حيث تحولت إلى ذراع استراتيجية بالغة القوة، قادرة على الوصول إلى أي هدف في الشرق الأوسط وما بعده، في وقت مضى فيه أكثر من ألف يوم على الحرب التي تخوضها إسرائيل دفاعاً عن وجودها.

وأشار رئيس الأركان، إلى أن إسرائيل انتقلت خلال الحرب من الدفاع إلى الهجوم، ومن الفشل إلى الانتصار، وأزالت تهديدات وجودية، وألحقت أضرارا جسيمة بقدرات جميع الأعداء، مؤكدا أن العقيدة الأمنية تغيرت جذريا، ولم يعد هناك مكان للاحتواء، بل للمبادرة بإزالة التهديدات قبل أن تتجسد، مشيدا بدور سلاح البحرية في جميع الساحات، من باب المندب إلى بيروت، ومن موانئ لبنان إلى سواحل غزة.

وكشف زامير ، عن إنشاء ذراع جديدة في الجيش الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، متخصصة في الوسائل غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تاريخية ستشمل تطوير قدرات روبوتية بحرية وبرية وجوية، قادرة على العمل جنباً إلى جنب مع الأطقم المأهولة أو تنفيذ مهام مستقلة، مما سيزيد النشاط العملياتي ويساعد في إنقاذ الأرواح، مؤكدا أن هذا التحول يحدث مرة واحدة في كل جيل، وسيفتتح الذراع الجديدة في عيد الحانوكا المقبل.