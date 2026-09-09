مفاجأة مدوية.. كيف تربح ترامب من الحرب على إيران ملايين الدولارات؟

في مفاجأة مدوية، كشفت مصادر لشبكة سي ان بي سي الأمريكية عن تربح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب على إيران، بينما تسببت توجيهاته وأوامره في زعزعة الأسواق العالمية

بشكل متكرر.

ارتفعت قيمة محفظته الشخصية في مجال الطاقة بشكل كبير.

خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، واصلت حسابات ترامب الاستثمارية التداول بقوة في أسهم الطاقة. فبين عشية الحرب، في 27 فبراير، و31 أغسطس، حققت أكبر تسع استثمارات له في قطاع النفط والغاز مكاسب تتراوح بين 1.5 مليون دولار و4.4 مليون دولار، وفقًا لتحليل أجرته شبكة CNBC لبياناته المالية السنوية، وتقاريره الفصلية للشركات، وبيانات السوق.

حددت شبكة CNBC تسع شركات استثمارية من خلال تجميع مراكز ترامب في نهاية عام 2025 في شركات النفط والغاز نفسها عبر حساباته الاستثمارية، وترتيبها حسب قيمتها المعلنة.

وهذه الشركات هي: شيفرون.

كونوكو فيليبس

إكسون موبيل

كيندر مورجان

شركة ماراثون بتروليوم

أوكسيدنتال بتروليوم

فيليبس

وشركة فاليرو للطاقة

وشركات ويليامز.

قامت شبكة CNBC بحساب نطاق المكاسب باستخدام القيم الدنيا والقصوى التي كشف عنها ترامب لكل حيازة وتغيرات أسعار الأسهم من إغلاق السوق في 27 فبراير حتى إغلاق السوق في 31 أغسطس.

أظهرت حسابات ترامب عمليات شراء و23 عملية بيع على الأقل شملت الشركات التسع حتى 29 يونيو، وهو آخر تاريخ أفصح فيه ترامب عن أي صفقات. ولأن هذه الإفصاحات لا تكشف عن العدد الدقيق للأسهم، أو أسعار التنفيذ، أو نوع الأسهم المباعة، فإن التقديرات لا تمثل أرباحًا محققة أو حيازات ترامب الحالية بدقة.

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنجل، لقناة سي إن بي سي ردًا على أسئلة حول استثمارات ترامب في قطاع الطاقة: ”لا يملك الرئيس ترامب ولا أي فرد من أفراد عائلته أي سلطة لتوجيه أو التأثير على كيفية استثمار المحفظة أو توقيت شراء أو بيع الاستثمارات، أو تقديم أي رأي في هذا الشأن. جميع قرارات الاستثمار يتخذها مديرون مستقلون بالكامل، ولا توجد أي تضاربات في المصالح”.