تيك توك: حذف أكثر من 15.5 مليون فيديو مخالف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2026

حذفت منصة تيك توك 15 مليونا و519 ألفا و 240 مقطع فيديو مخالفا في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان والعراق والمغرب ولبنان والسودان، خلال الفترة من يناير إلى مارس، في إطار جهود المنصة لتعزيز السلامة الرقمية وتطبيق سياسات المحتوى.

ويحسب تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من 2026، فقد أزالت تيك توك 86.3 مليون حساب وهمي و25.8 مليون حساب يُشتبه في ارتباطها بمستخدمين دون 13 عامًا خلال الربع الأول من العام، بالاعتماد على تقنيات الكشف الآلي وإجراءات الإنفاذ والمراجعة البشرية.

كما شهدت عمليات الإشراف على البث المباشر "LIVE" تصاعدًا ملحوظًا، إذ تم تعليق 50.8 مليون بث مباشر عالميًا خلال الربع الأول، بزيادة نحو 18.6% مقارنة بالربع السابق، إلى جانب اتخاذ إجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو توجيه تحذيرات بحق أكثر من 58.2 مليون بث إضافي.

وجاء العراق في صدارة الأسواق المشمولة من حيث عدد الفيديوهات المحذوفة بإجمالي 5.25 مليون فيديو، يليه مصر بـ 3.61 مليون، ثم السعودية بـ2.81 مليون، ولبنان بـ926 ألفًا، والإمارات بـ752 ألفًا، والمغرب بـ531 ألفًا، والسودان بـ1.38 مليون، وسلطنة عُمان بنحو250 ألف فيديو.

وسجلت مصر معدل حذف استباقي بلغ 99.6%، مع إزالة 93.6% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، بينما أعاد تيك توك 146,417 فيديو بعد قبول طلبات الاستئناف. كما أوقف 769,200 بث مباشر وحظر 151,630 من مضيفي البث المباشر.

وفي السعودية، بلغ معدل الحذف الاستباقي 98.2%، مع إزالة 92.8% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، وإعادة 150,916 فيديو بعد الاستئناف، إلى جانب إيقاف 371,758 بثًا مباشرًا وحظر 48,106 من المضيفين.

أما العراق، فسجل معدل حذف استباقي 99.4% وإزالة 95% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، مع إعادة 157,124 فيديو بعد قبول الاستئنافات، وهو العدد الأعلى بين الأسواق المشمولة بالتقرير.

وسجل السودان أعلى معدل حذف استباقي بين الأسواق الثمانية، عند 99.9%، مع إزالة 98% من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، بينما بلغ المعدل في لبنان 99.7%، وفي الإمارات 98%، والمغرب 99%، وسلطنة عُمان 99%.

وأكدت منصة تيك توك أن الشفافية تمثل ركيزة أساسية في نهجه تجاه سلامة المنصة، مشيرًا إلى أن التقرير يوضح آليات اكتشاف المحتوى والحسابات المخالفة، وإجراءات الإنفاذ المتخذة، إلى جانب إتاحة آليات الاستئناف والمراجعة للمستخدمين.

وتواصل المنصة الاستثمار في تقنيات الإشراف المتقدمة وقدرات الإنفاذ المحلية، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، مع دعم الإبداع والتعبير وتعزيز ثقة المستخدمين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.