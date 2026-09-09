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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شريك أصيل في بناء مصر.. حزب السادات يهنئ الفلاحين بعيدهم

النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى جموع الفلاحين المصريين بمناسبة عيد الفلاح، مؤكدا أن الفلاح المصري سيظل أحد أعمدة الدولة المصرية وأساسا أصيلا في مسيرة التنمية والبناء.

وأكد السادات أن الفلاح ليس مجرد منتج للغذاء، وإنما شريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وصون مقدرات الدولة، مشيرا إلى أن ما تشهده مصر من جهود متواصلة لتحقيق التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المستصلحة ورفع كفاءة الإنتاج يعكس إدراكا حقيقيا لأهمية الزراعة ودور الفلاح.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بقضايا الفلاحين، ويضع دعمهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولوياته، انطلاقا من إيمانه بأن التنمية الحقيقية تبدأ من القرية، وأن قوة الاقتصاد المصري لا تنفصل عن قوة قطاعه الزراعي.

وقال السادات: "في عيد الفلاح، نحيي أيادي مصر التي تزرع وتحصد وتطعم الوطن، ونؤكد أن من يزرع الأرض ويحافظ عليها ويحمي أمن مصر الغذائي يستحق كل تقدير ودعم. فالفلاح كان وسيظل شريكا أصيلا في معركة البناء والتنمية، وفي مقدمة صفوف العمل الوطني."

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة مساندة الفلاح المصري، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والتوسع في الإرشاد الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرته على زيادة الإنتاج وتحقيق عائد أفضل، ويضمن في الوقت نفسه استدامة الأمن الغذائي المصري.

جموع الفلاحين المصريين عيد الفلاح مسيرة التنمية والبناء الأمن الغذائي الاقتصاد الوطني

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