ضبط المتهم بالتعدى على مالك مكتب مقاولات بسلاح أبيض بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على آخر محدثاً إصابته بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الماضى تبلغ مركز شرطة حوش عيسى من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك مكتب مقاولات "مصاب بخدوش وسحجات متفرقة"، مقيم بدائرة المركز، وبسؤاله قرر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب "بسلاح أبيض" محدثاً اصابته لخلافات حول الجيرة بينهما.

وتم تحديد وضبط المشكو فـى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بذات الدائرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.