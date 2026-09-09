قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقف حمزة عبد الكريم من تشكيل برشلونة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا
135 مليون دولار استثمارات.. هاشم: توسعات كبيرة في صناعة الأجهزة الكهربائية
لليوم الثانى وبسبب ارتفاع الأمواج .. غلق الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح
الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال أغسطس 2026
القبض على عاطل لامس جسد فتاة أثناء سيرها في الشارع بالدقي
40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة
جمال شعبان: إحنا عملنا إبادة للأشجار اللي كانت رئة للاستنشاق
مسؤول : قواتنا في الأردن لم تتعرض لأذى جراء الضربة الإيرانية
مدبولي يتابع مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار
إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الحارثي وسوندرز يبحثان دعم الأونروا في مواجهة الأزمة الإنسانية بفلسطين
​تحمل ​عتادا عسكريا.. روسيا تقصف سفينة شحن أوكرانية في ‌البحر ⁠الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أهابت خلاله بالمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم ، بضرورة الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي للإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة فقط.

وأكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها غير مسئولة عن أي كشوف أو روابط غير رسمية للنتيجة ، يتم تداولها أو نشرها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ، خارج القنوات الرسمية للوزارة.

May be an image of ‎text that says '‎الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين التعليم الفني نارةالتربية à المعلمين لشنون والتعليم امار_السرگزیهاشنون_العلمين تنويه هام تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالسادة المتقدمين لمسابقة ٣۰ ألف معلم الحصول على النتيجة من خلال الرابط الرسمي للإدارة المركزية لشئون المعلمين بالوزارة فقط بالعلم نبيالستقبل وتؤكد الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي كشوف أو روابط يتم تداولها أو نشرها عبر صفحات التواصل الإجتماعي كما تنوه الوزارة على السادة المقبولين بضرورة طباعة النتيجة من خلال الرابط الرسمي للإستلام بها في المديريات التعليمية. المسقل‎'‎

كما شددت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المقبولين بضرورة طباعة النتيجة من خلال الرابط الرسمي، وذلك لتقديمها والاستلام بها لدى المديريات التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، مؤكدة أنه تم رفع النتيجة كاملة على رابط جديد يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم  باتِّباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الرابط التالي:

https://natiga-moe-eg.lovable.app/

  •  إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  • في حال القبول، سيظهر الاسم والتخصص المقبول به مباشرة.
May be an image of ‎text that says '‎وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية لشئون المعلمين تنويه هام お道 ်း الدارة_المرةزية المحلميق بانطم فى من خلال رابط النتيجة الخاص بالإدارة المركزية لشئون المعلمين يمكنك التعرف على. نتيجة المرحلة الخامسة 目 国 استكمال المرحلة الخامسة تظلمات المرحلة الأولى والثانية (للمرة (الثالثة) 影 تظلمات المرحلة الثالثة والرابعة a الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين‎'‎

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه من خلال رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، يمكن الاستعلام عن :

  • نتيجة المرحلة الخامسة
  • استكمال المرحلة الخامسة
  • تظلمات المرحلة الاولى والثانية “للمرة الثالثة”
  • تظلمات المرحلة الثالثة والرابعة

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المتقدمين بضرورة تلقّي المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، حرصًا على دقة البيانات وسلامتها، وضمان وصول المعلومة الصحيحة إلى الجميع من مصدرها الرسمي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس عن رابط نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، إلا أن هذا الرابط تعطل بشكل مفاجئ بعد دقائق من الإعلان عنه بسبب كثافة الدخول عليه من جميع محافظات الجمهورية في وقت واحد من المستعلمين عن النتيجة ، وهو الامر الذي أثار غضب المستعلمين وجعلهم يطالبون بإعلان كشوف الناجحين بدلا من الرابط الالكتروني لطمأنة الجميع وانهاء حالة التوتر المصاحبة لإنتظار النتيجة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إعلان نتيجة الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم ، سيتاح للذين لم يحالفهم الحظ عمل تظلم بعد النتيجة، وردا على سؤال “هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي؟”، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: التعيين على المرحلة الابتدائية

وعلى جانب آخر ،  كانت قد أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

تقدير المعلمين واحترام رسالتهم

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهند أثناء العلاج في المستشفى

هروب «مهند» من مستشفى سيد جلال بعد تكفّل شيخ الأزهر بعلاجه وإنقاذه من التشرّد | خاص

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

زلزال

3 علامات تسبق الخطر | اكتشاف علمي جديد للتنبؤ بالزلازل.. هل بدأت الأرض تكشف أسرارها؟

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

أسعار الحديد عالميا ومحليا

بعد ارتفاع البليت عالميًا.. أسعار الحديد تقفز في مصر

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

ترشيحاتنا

الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة

شريفة العمادي: المرأة تواجه تحديًا كبيرًا في التوفيق بين العمل وتربية الأبناء

الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة

مدير معهد الدوحة الدولي للأسرة: السوشيال ميديا تروج لصورة سلبية عن الزواج

مهارات البحث إلى فقه الأسواق.. دار الإفتاء المصرية تؤصل لمنهج التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة

من مهارات البحث إلى فقه الأسواق.. دار الإفتاء المصرية تؤصل لمنهج التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة

بالصور

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،
تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل الأسود والجبنة .. وصفة شهية وسهلة

طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل
طريقة عمل فطائر بالسمسم والعسل

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد