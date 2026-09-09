عامل ينهي حياته داخل شقته في كرداسة.. والنيابة تباشر التحقيقات

أنهى عامل يبلغ من العمر 30 عامًا ، حياته داخل شقته بمنطقة كرداسة في الجيزة، بعدما كشفت التحريات الأولية عن مروره خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة.

العثور على جثمان عامل داخل شقته في كرداسة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بالعثور على جثمان شاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لإجراء الفحص اللازم.

وبالفحص، تبين العثور على جثمان عامل يبلغ من العمر 30 عامًا، وأوضحت التحريات الأولية أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، وأنه أقدم على إنهاء حياته داخل مسكنه.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها وأسبابها.