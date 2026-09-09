خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

رأى الخبير التحكيمي محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن الزمالك كان يستحق احتساب ركلة جزاء لمصلحته أمام نادي أبو قير للأسمدة في لقاء اليوم بالدوري المصري.

وقال محمد فاروق كان من المفترض أن تُحتسب ركلة جزاء للزمالك ضد أبو قير للأسمدة لصالح محمد شحاتة بعد تعرضه للدفع من مدافع أبو قفير للأسمدة، مشيرًا إلى أنها تتشابه مع لعبة ضربة جزاء الأهلي ضد الشرقية إنبي، التي احتُسبت لصالح أشرف بن شرقي.

وأشار محمد فاروق إلى أن قراري إلغاء هدف منتخب السويس بتروجت ضد الزمالك وإلغاء هدف القناة ضد طلائع الجيش كانا قرارين صحيحين.