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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مش هجاملكم» .. «الغندور» يكشف رسائل معتمد جمال للاعبي الزمالك: «المُقصّر ملوش مكان في التشكيل»

معتمد جمال
معتمد جمال
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، وجه تحذيرًا شديد اللهجة للاعبي الفريق خلال جلسة خاصة، خلال اليومين الماضيين مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي مجاملة، وأن «المقصر ملوش مكان في التشكيل».

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:  معتمد جمال شدّد في حديثه أن الاجتهاد في التدريبات واستغلال الفرص سيكونان المعيار الأساسي في اختياراته، مؤكدًا أن أي لاعب لا يقدّم المستوى المطلوب أو يتراجع مردوده الفني سيتم استبعاده من حساباته.

وتابع: رسائل المدير الفني بدأت تتحول إلى قرارات فعلية، بعد ما خرج ناصر منسي من التشكيل الأساسي، ثم أحمد شريف، قبل أن يلحق بهما آدم كايد، الذي تم استبعاده مؤخرًا أمام أبو قير بسبب تراجع مستواه الفني، في رسالة واضحة لباقي اللاعبين.

خالد الغندور معتمد جمال الزمالك

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