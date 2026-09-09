صحة بني سويف تبحث تطوير التعليم الفني الصحي وتوقع بروتوكول تعاون مع مدرسة أجياد للتمريض بببا

بحثت مديرية الشئون الصحية ببني سويف سبل تطوير منظومة التعليم الفني الصحي، وتعزيز التدريب العملي لطلاب مدارس التمريض، وذلك خلال استقبال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أمس الثلاثاء، مجلس إدارة مدرسة أجياد الخاصة للتمريض بببا.

وضم وفد المدرسة اللواء إسماعيل بركاوي وشريف بنداري، بحضور الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة التدريب، والدكتورة دعاء ثابت، موجه مدارس التمريض.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والتدريبية بمدارس التمريض، مع التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة، وقادرة على تحمل مسؤولياتها والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، شهد وكيل وزارة الصحة ببني سويف توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشئون الصحية ومدرسة أجياد الخاصة للتمريض بببا، بهدف تنظيم وتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب والتعليم الفني الصحي.

وينص البروتوكول على تدريب طلاب المدرسة عمليًا داخل مستشفيات مديرية الشئون الصحية ببني سويف، بما يتيح لهم اكتساب الخبرات والمهارات التطبيقية والتعرف على طبيعة العمل داخل المنشآت الصحية، إلى جانب المتابعة المستمرة من جانب المديرية لعملية التدريب، للتأكد من تحقيق الأهداف التعليمية والتدريبية المستهدفة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن مديرية الشئون الصحية ببني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني الصحي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع الصحي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تدريبية مناسبة للطلاب وربط الدراسة بالممارسة العملية.

وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات التعليمية يسهم في رفع كفاءة طلاب التمريض وتأهيلهم لسوق العمل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص مديرية الشئون الصحية ببني سويف على توسيع أطر التعاون مع المؤسسات التعليمية، ودعم منظومة التعليم والتدريب الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بمستوى الكوادر العاملة في القطاع الصحي.