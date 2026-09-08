قافلة طبية مجانية في بني سويف تقدم 3531 خدمة لأهالي قرية ونا القس

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» جهود مديرية الصحة بمحافظة بني سويف في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، من خلال قافلة علاجية بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى، وذلك على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

خدمات طبية مجانية للمواطنين

جاءت القافلة في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث قدمت القافلة 3531 خدمة طبية مجانية للمواطنين.

الكشف والعلاج بالمجان

وشملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة، مع تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

التوعية والكشف المبكر

كما تضمنت القافلة أنشطة للتثقيف والتوعية الصحية، إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض بين أهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجا.