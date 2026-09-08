السعودية وروسيا تشددان على حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات المائية الدولية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرجي لافروف أهمية تعزيز أمن الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وجاءت المباحثات خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تهدئة التوترات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد لافروف أن موسكو مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية الأخرى.

ويكتسب ملف أمن الملاحة أهمية متزايدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، وعلى رأسها مضيقا هرمز وباب المندب، اللذان يمثلان شريانين رئيسيين لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شدد في مباحثات سابقة على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من التهديدات، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تمثل أولوية، وأن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة.

وتنسجم هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية سعودية مكثفة لخفض التصعيد الإقليمي، إذ ناقش بن فرحان خلال اتصالات ولقاءات مع مسؤولين دوليين أهمية حماية الممرات المائية وضمان انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويعكس التأكيد السعودي الروسي على حرية الملاحة أهمية تجنيب الممرات البحرية تداعيات الصراعات الإقليمية، في وقت تثير فيه أي اضطرابات بهذه الممرات مخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وتدفع الرياض باتجاه تكثيف المسارات الدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حركة السفن التجارية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

