مرتبات حتى 30 ألف جنيه| تفاصيل 855 فرصة عمل من الحكومة.. الشروط والتقديم

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، عن توفير 855 فرصة عمل جديدة للكوادر الإدارية والأمنية من الجنسين (ذكور وإناث)، للعمل في عدد من المواقع الحيوية بمدن أكتوبر، والعاشر من رمضان، والمعادي.

وتأتي هذه الوظائف بمرتبات مجزية تبدأ من 8,500 جنيه وتصل إلى 30,000 جنيه، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وضمان حقوقهم التأمينية والصحية.

التخصصات المطلوبة وقائمة الرواتب

وشملت الوظائف المعلن عنها تخصصات متنوعة لتناسب مختلف الخبرات والمؤهلات:

• مسؤول عمليات (من الجنسين): خبرة في المجال، براتب يبدأ من 10,000 جنيه ويصل إلى 30,000 جنيه.

• مدير أو أخصائي توظيف (من الجنسين): خبرة في مجال الأمن والنظافة، براتب يتراوح بين 15,000 و25,000 جنيه.

• مدير موقع: للعمل بـ «كمبوند» في منطقة المعادي، براتب 20,000 جنيه.

• مشرف أمن: براتب يتراوح بين 9,500 و10,500 جنيه.

• أفراد أمن (800 فرصة): براتب 8,500 جنيه.

الشروط والمزايا المتاحة للمتقدمين

وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف متاحة للشباب الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

• المؤهل الدراسي: متاح للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة.

• السن: يُشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 إلى 50 عاماً.

• المزايا الإضافية:

1. توفير وجبات غذائية وسكن وإقامة كاملة للمغتربين.

2. تغطية شاملة للتأمين الاجتماعي والتأمين الطبي الخاص.

3. منح زيادة سنوية منتظمة، وتقديم 4 أيام راحة شهرياً.

أماكن العمل وطريقة التقديم

وتتوزع مواقع العمل الجديدة بين: (مدينة 6 أكتوبر، مصانع بالعاشر من رمضان، وكمبوندات سكنية بالمعادي).

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم أو الاستفسار إلى التواصل عبر الطرق الرسمية التالية:

• الأرقام الهاتفية: 01157942627 – 01062211979.

• مقر التقديم المباشر: 25 (أ) عمارات العبور – شارع صلاح سالم – بجوار محطة مترو أرض المعارض.

مصر تتقدم في تطبيق معايير العمل

وأكدت وزارة العمل أن النتائج الجديدة التي نشرها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، بشأن التقرير السنوي للامتثال لعام 2025 لبرنامج "عمل أفضل مصر"، تمثل شهادة دولية مهمة على ما تشهده بيئة العمل في مصر من جهود متواصلة لترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن نتائج التقرير أظهرت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم، وذلك وفقًا لمعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، في مؤشر يعكس أهمية الشراكة بين أطراف العمل الثلاثة، والجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الأساسية في بيئة العمل.

برنامج "عمل أفضل مصر"

وتستند هذه النتائج إلى تقييم برنامج "عمل أفضل مصر" خلال عام 2025 لـ57 منشأة صناعية، من بينها 54 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، تضم نحو 85 ألف عامل وعاملة، بما يؤكد اتساع نطاق العمل المشترك لدعم الامتثال وتحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج التقرير جرى استعراضها خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج "عمل أفضل مصر" الذي عُقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ممثلًا عن وزير العمل حسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب ممثلي أطراف العمل الثلاثة.