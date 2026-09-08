اشتريها خلال ساعات.. القائمة النهائية لأسعار السلع التموينية بمنافذ التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار المقررات والسلع الغذائية المعتمدة بمنافذ ومجمعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمقرر بدء العمل بها وتحديثها رسمياً اعتباراً من بعد غد الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026.

وتأتي هذه اللائحة لتحديد أسعار البيع الحر والمنافذ لمختلف السلع الأساسية والاستهلاكية لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.

قائمة أسعار السلع بمنافذ التموين

وجاءت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المقررة وفق التحديث الجديد على النحو التالي:

السكر المعبأ (1 كجم): 25 جنيهاً. الزيت الخليط (700 مل): 52 جنيهاً. الأرز المعبأ (1 كجم): 25 جنيهاً. الدقيق المعبأ (1 كجم): 20 جنيهاً. المكرونة (350 جم): 9 جنيهات.

صلصة طماطم (300 جم): 14 جنيهاً. المربى (350 جم): 20 جنيهاً. شاي ناعم (40 جم): 5 جنيهات. حلاوة طحينية (40 جم): 4 جنيهات.

أسعار الأجبان والألبان

جبنة بيضاء (80 جم): 5 جنيهات. جبنة بيضاء (125 جم): 7 جنيهات. جبنة بيضاء (250 جم): 14 جنيهاً.

التوسع في الخدمات الرقمية

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه القائمة تُحدث دورياً عبر منصات وبوابة التحول الرقمي لضمان شفافية الأسعار أمام المواطنين، ومتابعة توافر السلع التموينية بجميع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية.

وفي ذات الوقت يبحث عدد كبير من المواطنين عن خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية، والفئات التي يحق لها الاستفادة من الخدمة، إلى جانب شروط إضافة المواليد والمستندات المطلوبة لتحديث بيانات البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الدعم وإتاحة الخدمات التموينية إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

من هم المستحقون لضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط للاستفادة من خدمة ضم أفراد الأسرة، في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة المسجل عليها، وأن يكون مستحقا للدعم وفقا للقواعد المنظمة.

ويشترط كذلك ألا يكون الشخص المراد ضمه مسجلا على بطاقة تموينية أخرى، مع عدم السماح بإضافة الأشخاص المتوفين أو أرباب الأسر المقيدين بالفعل على بطاقات تموينية أخرى.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عملية إضافة أفراد الأسرة ومنع تكرار تسجيل المستفيدين على أكثر من بطاقة تموينية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

تشمل الفئات التي حددتها وزارة التموين للاستفادة من خدمة إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة عددا من الفئات، من بينها مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

كما تشمل الفئات المستحقة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد، بالإضافة إلى أبناء الأسر البديلة، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للخدمة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يشترط لقبول طلب إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة توافر مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

كما يجب ألا يكون الفرد المطلوب إضافته مقيدا على بطاقة تموينية أخرى، وألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

وتتضمن الشروط أيضا عدم تسجيل أسماء أشخاص متوفين أو أفراد لا يقيمون مع الأسرة في محل الإقامة نفسه، إلى جانب ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة عند تقديم الطلب.