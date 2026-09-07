لشباب القاهرة.. أسعار وشروط ومواعيد رحلة الغردقة من وزارة الرياضة

​​أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب الحجز للفوج الخامس من رحلات مبادرة «إعرف بلدك» المتوجهة إلى مدينة الغردقة، والمخصصة للشباب أبناء محافظة القاهرة حصرياً.

​وأوضحت الوزارة أن الرحلة تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2026، ولمدة خمسة أيام بأربعة ليالٍ، وتستهدف الفئة العمرية من 18 وحتى 45 عاماً.

وتصل قيمة الاشتراك إلى 1500 جنيه للمشارك الواحد، على أن تشمل الإقامة والإعاشة في المدينة الشبابية بالغردقة، بدءاً من وجبة الغداء يوم الوصول، مع التسكين في غرف رباعية أو خماسية.

​شروط وضوابط الحجز

وحددت الجهات المختصة آلية حجز إلكترونية عبر الرابط(https://www.emys.app/youth/trip_public)، مشددة على أن سداد قيمة الاشتراك يتم حصراً عبر الفيزا البنكية، مع حظر السداد أو التحويل نهائياً عبر تطبيق «إنستا باي» أو المحافظ البنكية والإلكترونية. وأكدت الوزارة أن أولوية المشاركة تعتمد كلياً على أسبقية الدفع.

​تنبيهات مشددة

ووضعت الوزارة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان انتظام الرحلة، شملت:

​منع اصطحاب الأطفال، الأسر، أو الحيوانات الأليفة نهائياً.

​حظر تبديل المقاعد أو استرداد مبلغ الاشتراك بعد إتمام عملية السداد.

​منع التدخين قطعياً في أماكن الإقامة، وسائل الانتقالات، والمزارات السياحية.

​استبعاد أي مشارك فوراً ودون استرداد قيمة الاشتراك في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، أو التلاعب بالرقم القومي ومحافظة الإقامة، أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف والظهور بمخالفات أمنية.

​تحمل المشاركين لتكلفة البرنامج السياحي بالكامل، مع إخلاء مسئولية الوزارة عنه.

​مواعيد التجمع

ومن المقرر أن يكون التجمع لتحرك الفوج في تمام الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2026، من أمام مبنى محافظة الجيزة (مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين سابقاً).

كما يحق لهيئة الإشراف إجراء أي تعديل طارئ على البرنامج السياحي وفقاً للظروف الميدانية، وسط تأكيد على مسئولية المشاركين التامة عن سلامتهم الشخصية.

الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية للنشء

وفي إطار توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتنمية وعيه، أطلقت وزارة الشباب والرياضة الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمراكز شباب مصر للنشء والشباب بمختلف المحافظات، تحت شعار «فكّر.. ناقش.. شارك».. لبناء جيل رقمي منتمٍ وفاعل قادر على التفكير والتحليل والحوار والإبداع والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

وتستهدف الحملة تطوير منظومة التثقيف السياسي لتواكب خصائص واحتياجات الجيل الرقمي والإنتقال من التلقي إلى التفاعل، ومن المعرفة إلى المشاركة من خلال إتاحة مساحات للحوار وطرح الأسئلة ومناقشة القضايا وتحليل المواقف وتقديم الأفكار والحلول بما يعزز قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية وقبول الآخر.