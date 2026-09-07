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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية لنظيره العراقي: استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي

وزير الخارجية لنظيره العراقي
وزير الخارجية لنظيره العراقي
أ ش أ

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الاثنين مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، أن استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي.

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات المصرية العراقية والحرص على الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث بما يلبي تطلعات شعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار العراق والمنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية.

واتفق الوزيران على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من الاستقطاب والصراعات والعمل على خفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية.

وزير الخارجية لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق لأمن القومي العربي

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