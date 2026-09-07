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برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

ثمنت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والممثلة عن المصريين بالخارج، إطلاق وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة الصحية للمنصة الوطنية للسياحة الصحية "Tour 4 Cure"، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأكدت النائبة في تصريحات لها اليوم، أن إطلاق المنصة يُعد ترجمة حقيقية وسريعة لتوصيات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" يومي 2 و3 أغسطس الماضي، والذي طالبت توصياته بتعجيل تشغيل المنصة وتفعيل مبادرة "علاجك في مصر"، بما يعكس حرص الدولة المصرية على الاستجابة الفورية لمطالب أبنائها في المغترب.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن منصة "Tour 4 Cure" تشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، حيث تجمع بين توفير رعاية طبية وعلاجية عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، وتبسيط الإجراءات اللوجستية لسفر المرضى وأسرهم، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتذليل كافة العقبات.

تعميق ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم

وأضافت النائبة سجى عمرو هندي، أن هذه المبادرة تتجاوز كونها خدمة طبية؛ لتكون جسراً إضافياً لتعميق ارتباط أبناء الجاليات المصرية بوطنهم الأم، وتمكينهم من الاستفادة من الكفاءات والمنظومة الطبية المتميزة في مصر بأعلى قدر من السهولة واليسر.

وأشارت هندى، إلى أهمية ربط المنصة بخصومات مخصصة للمصريين بالخارج وأسرهم، بالتعاون مع المستشفيات المشاركة وشركات الطيران الوطنية بحيث توفر خصومات على تذاكر السفر العلاجي.

وأكدت ضرورة تدشين تطبيق ذكي للمنصة يعمل على الهواتف المحمولة، إلى جانب تخصيص خط ساخن وخدمة "واتساب" على مدار 24 ساعة للتعامل العاجل مع الحالات الطارئة.

ودعت إلى بحث إمكانية ربط خدمات المنصة ببرامج وثائق التأمين المتاحة للمصريين بالخارج، وتسهيل إجراءات استرداد التكاليف أو العلاج المباشر عبر الشراكات التأمينية، إلى جانب إطلاق حملة توعوية وترويجية مكثفة عبر السفارات، والقنوات الإعلامية الموجهة للخارج، وصفحات الجاليات المصرية للتعريف بالمنصة ورابط التسجيل وتوضيح خطوات الاستفادة من مبادرة "علاجك في مصر".

ودعت النائبة جميع أبناء مصر في الخارج إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمنصة للاستفادة من هذه الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية يواصلان المتابعة والدعم لكافة المبادرات التي تصب في مصلحة أبناء الوطن بالخارج وتلبي احتياجاتهم.

النائبة سجى عمرو هندي سجى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية النواب

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