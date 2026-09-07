برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خطوة أساسية لزيادة الإنتاج والصادرات

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشجيع الاستثمارات القائمة على التصنيع الحديث، تعكس توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشارت" أبو زيد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن استمرار الدولة في توفير المناخ الداعم للاستثمار الصناعي، بالتوازي مع التوسع في التكنولوجيا الحديثة وتعميق المكون المحلي، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، ويسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة.

إزالة المعوقات أمام المستثمرين



وشددت عضو النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين الصناعيين، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.



جاء ذلك بعد أن افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المرحلة الأولى من المصنع المتخصص في إنتاج الأبواب الخشبية وأبواب الـ(WPC)، إلى جانب منتجات التشطيبات وإكسسوارات الأرضيات، وتجاليد الحوائط بديل الخشب.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُشجع الاستثمارات التي تعتمد على التصنيع الحديث وتوفر منتجات قادرة على المنافسة، لا سيما الاستثمارات الصناعية في قطاع التشطيبات ومواد البناء الذي يشهد تطورًا كبيرًا مدفوعًا بحجم المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة.