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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: العالم يتغير بسرعة.. ووحدة العرب ضرورة لحماية الأمن القومي

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكد السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل العربي بما يعزز قدرة الدول العربية على حماية مصالحها والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة فهمي أمام أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انطلقت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس.

وأشار الأمين العام إلى أن العالم يشهد إعادة تشكيل متسارعة، في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتزايد الاعتماد على القوة العسكرية، بما يفرض على الدول العربية تعزيز التضامن والتنسيق والتكاتف، والعمل على صياغة رؤية عربية أكثر فاعلية تجاه التطورات الدولية.

وشدد فهمي على أن تعزيز التعاون العربي لا يعني تجاوز الاختلافات بين الدول، وإنما إدارة هذه الاختلافات بصورة تتيح الوصول إلى حلول ومكاسب أوسع، مؤكدا أهمية بناء الجسور وتوسيع مساحات التوافق حول القضايا ذات الأولوية.

تطوير أدوات الجامعة العربية 

وأوضح أن جامعة الدول العربية مطالبة بتطوير أدواتها وآلياتها بما يمكنها من دعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات، وتعزيز دورها كإطار جامع لحماية المصالح العربية ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتطرق الأمين العام إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من أعداد كبيرة من الضحايا، إلى جانب استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداءات على المقدسات، محذرا من أن استمرار هذه التطورات يدفع الصراع إلى مستويات أكثر خطورة.

وتناول التطورات في عدد من الساحات العربية، وفي مقدمتها لبنان وسوريا والبحر الأحمر، وما تفرضه هذه الأزمات من ضرورة تكثيف الجهود العربية والتعامل معها ضمن رؤية شاملة للأمن القومي العربي.

وأكد فهمي أن المرحلة الراهنة تتطلب أجندة عربية أكثر تكاملا، تقوم على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتكثيف الجهود الدفاعية، والاستفادة من الخبرات العربية، بما يدعم قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات وحماية مصالحها.

وشدد على أهمية تطوير مؤسسات جامعة الدول العربية وتعزيز قدراتها في مجالات الرصد والتحليل والاستشراف الاستراتيجي، بما يساعد على التعامل المبكر مع مصادر التهديد والأزمات ودعم جهود التسوية.

تأتي كلمة فهمي في أول مشاركة له في اجتماع دوري لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ توليه مهامه أمينا عاما للجامعة في الأول من يوليو الماضي، فيما تتولى تونس رئاسة الدورة الحالية للمجلس، ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

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