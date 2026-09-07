نبيل فهمي وفارسين شاهين يبحثان مخطط تهجير غزة والتطهير العرقي

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب الجهود والتحضيرات الجارية لاستكمال الاستعدادات للانتخابات العامة الفلسطينية المقبلة.

تهجير سكان قطاع غزة

وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث تناول خطورة التصريحات العلنية لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي والوزير المتطرف إيتمار بن غفير بشأن تهجير سكان قطاع غزة، والتي تكشف عن مشروع ممنهج للتطهير العرقي واستخفاف بالقانون الدولي.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة وعواقب هذه التصريحات على السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى ضرورة التصدي لها والاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بالمجتمع الدولي لوقف أي مساع من شأنها إحداث تغييرات على الأرض أو بحق الشعب الفلسطيني، وفرض واقع جديد ينتقص من كامل حقوقه غير القابلة للتصرف.