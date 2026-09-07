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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدورة الـ166 لمجلس الجامعة.. تحركات ولقاءات مكثفة لنبيل فهمي مع وزراء الخارجية العرب

نبيل فهمي ووزير الخارجية التونسي
نبيل فهمي ووزير الخارجية التونسي
الديب أبوعلي

أجرى السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اليومين الماضيين، سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين العرب المشاركين في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي تنطلق اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، لمناقشة تطورات الأوضاع على الصعيدين العربي والإقليمي، وتداعيات التصعيد الإسرائيلي والإيراني، إلى جانب عدد من القضايا والملفات العربية المطروحة على جدول الأعمال.

وفي إطار هذه التحركات، استقبل فهمي، أمس الأحد، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الدورة الحالية، حيث تناول اللقاء سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته، إلى جانب التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة وتونس، التي تتولى رئاسة الدورة الـ166 للمجلس الوزاري.

لقاءات مكثفة لنبيل فهمي

كما استقبل الأمين العام الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، وبحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

ويواصل فهمي، اليوم الاثنين، لقاءاته مع عدد من وزراء الخارجية العرب، حيث يلتقي الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وفارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى جانب لقاء مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني، فضلا عن لقاء مع لجنة القدس.

وتتواصل اللقاءات على هامش أعمال الدورة الوزارية، إذ من المقرر أن يلتقي فهمي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب الجلسة الافتتاحية، فيما يعقد لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي عقب المؤتمر الصحفي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المشاورات التي يجريها الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزراء الخارجية العرب، والتنسيق بشأن القضايا والملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ166، إلى جانب متابعة تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية، وتعزيز التشاور العربي وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

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