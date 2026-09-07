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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي.. كيف يتحقق الصندوق من دخل المتقدم؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع استمرار إتاحة برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، يظل شرط الدخل من أهم الضوابط التي تحدد مدى أحقية المواطن في الحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يجعل دقة البيانات المقدمة عند التقديم أمرًا بالغ الأهمية.

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الآليات التي يعتمد عليها الصندوق للتأكد من صحة بيانات الدخل التي يقدمها المواطنون، موضحة أن عملية التحقق لا تعتمد فقط على شهادة الدخل المقدمة من المتقدم، وإنما تتم من خلال أكثر من وسيلة. 

كيف يتم حساب دخل الأسرة؟

أوضحت مي عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية،أن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يتم احتسابه بناءً على إجمالي دخل الزوج والزوجة معًا، وبالتالي فإن بيانات الطرفين تدخل ضمن عملية تحديد مدى استحقاق الأسرة للوحدة السكنية.

ويتعين على الزوج والزوجة تقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حتى يتمكن الصندوق من تحديد إجمالي الدخل بصورة دقيقة. 

استعلام ميداني للتأكد من صحة البيانات

ولا يكتفي الصندوق بفحص المستندات المقدمة، إذ يتم إجراء استعلامات ميدانية للتأكد من صحة شهادات الدخل.

ويقوم مندوب الاستعلام بالتوجه إلى جهة العمل التي أصدرت شهادة الدخل، ومراجعة البيانات الواردة بها، للتأكد من مطابقتها للبيانات الحقيقية الخاصة بالمتقدم. 

كيف يتم التحقق من دخل الموظفين الحكوميين؟

بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن عملية التحقق من الدخل تتم من خلال بيانات Payroll، بما يساعد على مراجعة قيمة الراتب الفعلية المسجلة للموظف.

كما أشارت إلى وجود ربط بين الصندوق ومصلحة الضرائب، وهو ما يتيح إمكانية التحقق من مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، وفقًا لقيمة الضرائب المسددة عن رواتبهم بشكل شهري. 

البنوك تكشف مؤشرات إضافية عن دخل المتقدم

ولا تتوقف عملية التحقق عند الصندوق فقط، إذ تدخل البنوك التي تتم من خلالها إجراءات التعاقد ضمن منظومة التحقق من بيانات العميل.

وأوضحت مي عبد الحميد أن البنوك يمكنها الاطلاع على الحدود الائتمانية للعملاء، وكذلك معرفة ما إذا كان لدى العميل بطاقات ائتمانية بحدود مرتفعة.

بطاقة الائتمان قد تكشف اختلاف الدخل

وأشارت إلى أن قيمة الحد الائتماني للبطاقة يمكن أن تكون مؤشرًا على مستوى دخل العميل، خاصة أن الحدود الائتمانية ترتبط عادةً بمضاعفات معينة من الراتب.

وبالتالي، يمكن من خلال هذه البيانات اكتشاف بعض الحالات التي يقدم فيها المواطن شهادة دخل أقل من دخله الفعلي، وهو ما يؤكد أهمية تقديم بيانات ومستندات صحيحة عند التقدم للحصول على وحدة سكنية. 

تحذير مهم للراغبين في الحصول على شقق الإسكان

وشددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة عدم تقدم المواطنين إلى برامج الإسكان إلا بعد التأكد من استيفاء شروط الاستحقاق، مع تقديم شهادات دخل صحيحة ودقيقة.

وأكدت أن تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات لا تعكس الدخل الفعلي قد يعرض المواطن لمشكلات ومخالفات، فضلًا عن إمكانية فقدان الحق في الاستفادة من البرنامج

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