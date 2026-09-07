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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، عقب الفوز الأخير على سموحة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على سموحة، ليواصل الفريق تحركاته في جدول ترتيب الدوري ويعزز موقفه في سباق المنافسة على القمة.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على استغلال فترة الاستعداد للمباراة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، وتصحيح أي سلبيات ظهرت خلال المواجهات الماضية، مع التركيز على تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط.

موقف الأهلي والمقاولون في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين خلال مبارياته الثلاث الأولى، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

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