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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: لاعبو الأهلي يحتاجون للدعم النفسي

فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالله هشام

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يتعرضون لضغوط كبيرة، مشيرًا إلى حاجتهم للدعم النفسي من أجل تخفيف الأعباء الواقعة عليهم بسبب المنافسة المستمرة على حصد البطولات.

وقال هشام حنفي، في تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم: «لاعبي الأهلي يحتاجون لطبيب نفسي لتخفيف العبء، بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الفريق من أجل حصد البطولات».

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن سفيان بن جديدة، مؤكدًا أن اللاعب يمثل صفقة جيدة للفريق، متوقعًا تطور مستواه خلال المباريات المقبلة مع الأهلي.

وأضاف: «سفيان بن جديدة صفقة جيدة، ومستواه سيتطور مع الأهلي خلال المباريات المقبلة».

وأشار هشام حنفي إلى أن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي تتطلب التركيز والاجتهاد في التدريبات، موضحًا أن أي لاعب يسعى للمشاركة عليه أن يثبت أحقيته من خلال العمل الجاد خلال المران.

وقال: «لن يلعب أي لاعب سيشارك أساسيًا مع الأهلي بدون تركيز واجتهاد في التدريبات».

وعن موقف إمام عاشور من المشاركة في المباريات، أوضح هشام حنفي أن القرار النهائي يعود إلى الجهاز الفني بقيادة عموتة، مؤكدًا أن اللاعب من العناصر المهمة التي يحتاج الأهلي إلى خدماتها.

وأضاف: «موقف مشاركة إمام عاشور في المباريات بيد الجهاز الفني للفريق، فهو لاعب كبير والأهلي بحاجة لخدماته، لكن في النهاية عموتة هو صاحب القرار».

وأكد نجم الأهلي السابق أن مواجهة المقاولون العرب ستكون صعبة للغاية، خاصة في ظل ظروف المباراة وأرضية الملعب، إلى جانب وجود سامي قمصان على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل، وهو الذي يمتلك معرفة كبيرة بقدرات لاعبي الأهلي.

وقال: «مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب ستكون صعبة جدًا بسبب أرضية الملعب، ووجود سامي قمصان الذي يعلم كل قدرات لاعبي الأهلي على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل».

وتحدث هشام حنفي عن اختلاف ظهور أحمد سيد زيزو مع الأهلي مقارنة بفترته مع الزمالك، مؤكدًا أن طريقة اللعب والأدوار التكتيكية التي يحصل عليها اللاعب تختلف من فريق إلى آخر.

وأوضح: «ظهور زيزو بشكل مختلف بين الأهلي والزمالك بسبب طريقة اللعب هنا وهناك، وهذا ما نراه في المنتخب كمثال، لاعب يكون له دور خاص في فريقه ومع المنتخب يكون له دور آخر».

الأهلي بن جديدة الحسين عموته مهاجم الأهلي فريق الأهلي

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