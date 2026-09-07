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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي والزمالك بسبب تأخر المستحقات

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن لاعبي الأهلي والزمالك، مؤكداً أن حب النادي والانتماء له لا يعني تجاهل اللاعبين لاحتياجاتهم المادية ومسؤولياتهم تجاه أسرهم.

 

شوبير

وقال شوبير، عبر قناة النهار: «أي واحد يطلع يقولك الزمالك والأهلي وحب النادي على رأسنا، بس أنا عندي ولاد وبيت ومصاريف محتاج أصرف عليهم، وده مهم جداً»، مشيراً إلى أن تأخر المستحقات لفترات طويلة أمر يصعب على أي لاعب تحمله.

وأضاف: «واحد يقولك مش قادر تستحمل النادي شهر أو اثنين؟ لكن ما استحملش سنة أو 8 شهور، محدش يقدر يستحمل كده»، مطالباً الجماهير بوضع أنفسهم مكان اللاعبين وعدم الغضب عندما يطالب اللاعبون بحقوقهم المالية.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين لديهم التزامات ومسؤوليات، قائلاً: «بقالك شهور بتكسب مباريات ودوري وبتاخد بطولات ومفيش مكافآت، ومرتباتك ومستحقاتك متأخرة».

شوبير الاهلي الزمالظ

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