اعرف كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار

يعد البروتين من المواد الطبيعية المفيدة لبناء العضلات والخلايا داخل الجسم.

وفقا لما جاء في موقع webmd نحتاج جميعًا إلى البروتين، لكن احتياجاتنا تختلف باختلاف العمر والوزن وعوامل أخرى وعلى سبيل المثال، تحتاج المرأة الحامل أو المرضعة إلى كمية أكبر من البروتين، كما يحتاج الأشخاص الذين تم تحديد جنسهم عند الولادة كذكور إلى كمية أكبر من البروتين مقارنةً بالإناث وقد يحتاج المرضى أو المصابون أو المتعافين من العمليات الجراحية إلى كمية إضافية من البروتين وتوصي بعض الجهات الصحية بتناول كميات إضافية من البروتين للرياضيين .

ونكشف في السطور التالية كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار.

يحتاج الأطفال إلى حوالي 10 جرامات يومياً.

يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 19-34 جرامًا يوميًا.

يحتاج المراهقون الذين تم تصنيفهم كذكور عند الولادة إلى ما يصل إلى 52 جرامًا يوميًا.

تحتاج المراهقات المصنفات كإناث عند الولادة إلى 46 غرامًا يوميًا.

يحتاج البالغون المصنفون كذكور عند الولادة إلى حوالي 56 جراما يوميًا.

يحتاج البالغون الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة إلى حوالي 46 جرامًا يوميًا (71 جرامًا إذا كانوا حوامل أو مرضعات ).

ولإعطاء هذه الكميات منظورها الصحيح، ضع في اعتبارك أنك تحصل على حوالي 7 جرامات من البروتين في أونصة من المكسرات، و8 جرامات في كوب من الحليب أو نصف كوب من الفاصوليا المطبوخة، وحوالي 20 جراما في حصة 3 أونصات من الدجاج أو السلمون .