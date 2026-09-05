الزمالك يرفع الحمل البدني للبدلاء والشمستبعدين قبل مواجهة أبوقير للأسمدة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.