حكومتك تكره اليهود| هاكابي يهاجم وزير الخارجية البريطاني.. تصعيد بين واشنطن و تل أبيب ولندن بسبب غزة

شنّت وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، هجوما على وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، بعد تصريحات أعرب فيها عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيا حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما.

وقال ميليباند إن ما يحدث في القطاع «مروع»، مشيرًا إلى شهادات تلقاها بشأن منع وصول الأدوية، ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على العلاج الطبي الضروري والمنقذ للحياة.

وأضاف أن هذه الروايات، بحسب ما قال، تؤكد ضرورة أن تتحرك الحكومة البريطانية بصورة أكثر حسمًا مما فعلت حتى الآن.

إسرائيل ترد: لا قيود على إدخال الأدوية

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات ميليباند عبر منشور على منصة «إكس»، متهمة وزير الخارجية البريطاني بالاعتماد على «قصص» بدلًا من الحقائق.

وقالت الوزارة إن ميليباند كان سيعرف، لو اعتمد على المعلومات والوقائع، أنه «لا توجد قيود على إدخال الأدوية إلى قطاع غزة»، وأنه لا يتم منع أي دواء من الدخول إلى القطاع.

وأضافت أن نحو 22.5 ألف طن من المعدات الطبية دخلت إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن سكانًا من القطاع يغادرون لتلقي العلاج الطبي، بينهم نحو 200 شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

وانتقدت الخارجية الإسرائيلية الوزير البريطاني، قائلة إن بلاده عضو في مركز الدعم الدولي لغزة، الذي يساهم في نقل المساعدات الطبية إلى القطاع، وبالتالي فهو، بحسب الرواية الإسرائيلية، على اطلاع بهذه المعطيات.

واتهمت الوزارة ميليباند بتقديم رواية موجهة لجمهور سياسي، معتبرة أن «الحقائق تبدو أقل أهمية» في هذا السياق.

هاكابي يتدخل ويدعم إسرائيل

من جانبه، انضم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى الهجوم على الوزير البريطاني، وكتب عبر منصة «إكس» أن «البريطانيين فقدوا صوابهم»، مضيفًا أن ما وصفه بـ«كراهية اليهود» لدى الحكومة البريطانية لا تعترف بحدود ولا بالحقائق.

وتأتي المواجهة الكلامية بين إسرائيل وبريطانيا في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات والعلاج إلى المدنيين.

تصريحات هاكابي تأتي بعد زيارة مثيرة للجدل

وجاءت تصريحات هاكابي في اليوم نفسه الذي أجرى فيه زيارة لافتة إلى بلدة ترمسعيا الفلسطينية شمال رام الله، حيث التقى سكانًا وعائلات مواطنين أمريكيين قُتلوا في هجمات نسبت إلى مستوطنين.

وخلال الزيارة، وصف هاكابي أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين بأنها «أعمال إرهابية»، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى إيجاد حل لهذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

وتعكس مواقف السفير الأمريكي الأخيرة تناقضًا لافتًا بين دعمه المعروف للاستيطان الإسرائيلي من جهة، وانتقاده العلني لعنف بعض المستوطنين من جهة أخرى، بالتزامن مع تصاعد التوتر حول السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.