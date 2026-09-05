الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات في غارة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرق غزة

أعلنت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء السبت، إصابة 3 فلسطينين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت الجمعية إن طواقمها تعاملت مع المصابين عقب الغارة، وتمكنت من نقلهم إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.

تأتي الغارة في ظل استمرار التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط مخاوف متواصلة بشأن تداعيات التصعيد على المدنيين، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية والإسعافية عملها في التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المرافق الصحية.