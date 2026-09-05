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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 إصابات في غارة إسرائيلية على حي التفاح شمال شرق غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء السبت، إصابة 3 فلسطينين جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت الجمعية إن طواقمها تعاملت مع المصابين عقب الغارة، وتمكنت من نقلهم إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازمين.

تأتي الغارة في ظل استمرار التوتر والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط مخاوف متواصلة بشأن تداعيات التصعيد على المدنيين، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية والإسعافية عملها في التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المرافق الصحية.

الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينين غارة جوية إسرائيلية مفترق السنافور حي التفاح غزة

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