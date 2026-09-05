لو عربية اتضربت بصاروخ الوفيات هتكون أقل| عمرو أديب: ليه الحوادث في مصر كبيرة وقاتلة؟

علق الإعلامي عمرو أديب على ظاهرة ارتفاع أعداد الضحايا والوفيات في حوادث الطرق الأخيرة، مؤكداً أن الحوادث في مصر أصبحت تأخذ طابعاً «قاتلاً ونهائياً» بشكل يدعو للحيرة والتساءل، رغم الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية وتطوير منظومة الإسعاف.

وقال أديب، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة mbc مصر: «عندي سؤال محيرني بقاله سنين ومحتاج إجابة.. ليه حوادثنا بالذات نهائية؟ يعني بره تسمع عن حادثة فيها وفاة أو اتنين وإصابات، إنما إحنا الأسبوعين اللي فاتوا بنتكلم في 22 وفاة، و18 وفاة، وقبلها حادثة فيها 32 قتيل، ده لو العربية اتضربت بصاروخ مش هتجيب الأرقام دي، إيه اللي بيحصل بالظبط؟».

وأضاف أديب أن هناك تناقضاً غريباً بين حجم المجهود المبذول على الأرض والأرقام المسجلة، قائلاً: «يا جماعة إحنا شايفين طرق بمليارات ومجهود غير طبيعي، وعندنا منظومة إسعاف عظيمة وخدمة جبارة بتوصل في دقائق.. لكن مع ذلك بتشوف زيادات سنوياً».