كشف محمد شعبان، حارس مرمى نادي القناة، عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الموسم قبل الماضي، مؤكدًا أن الصفقة لم تكتمل بسبب رفض نادي طلائع الجيش رحيله في ذلك الوقت.



محمد شعبان: كنت قريبًا من الانتقال إلى الزمالك.. ومحمد وأحمد الشناوي وشوبير الأفضل في مصر

وقال شعبان، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أي لاعب في مصر يتمنى تمثيل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، باعتبارهما من أكبر الأندية في القارة.

وأضاف حارس القناة أنه يرى أن محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفى شوبير من أفضل حراس المرمى في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان الجهاز الفني للمنتخب المصري يتابعه أم لا.

الزمالك يرفع الحمل البدني للبدلاء والمستبعدين قبل مواجهة أبوقير للأسمدة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة إيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا، خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قد حقق بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.