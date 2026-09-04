فرج عامر يطالب الأهلي بضم حارس القناة: مستقبل مصر

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالمستوى الذي يقدمه محمد شعبان، حارس مرمى نادي القناة، مؤكدًا أنه لفت الأنظار بتألقه خلال الفترة الأخيرة.

فرج عامر

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد شعبان حارس مرمى نادي القناة أنقذ فريقه من الهزيمة عدة مرات، وصد 3 ضربات جزاء، وعمره 31 عامًا»، مضيفًا: «أتمنى الأهلي يضم هذا اللاعب فورًا».

وأضاف: «في حالة احتراف حراس مرمى الأهلي، أتمنى الأهلي يسمح للي عايز يحترف يحترف أيا كان مركزه وأهميته للفريق، إضافة قوية للكرة المصرية ودخل كبير للأهلي وخلق فرص لأجيال جديدة»، واختتم: «لأن من يفكر في الاحتراف عقله وفكره هيكون مشغول طول الوقت ولن يعطي 100%.. محمد شعبان، هو ده مستقبل مصر في حراسة المرمى».