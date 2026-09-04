ليه دلوقت؟ مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل

أبدى الإعلامي مصطفى بكري استغرابه من التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، متسائلًا عن أسباب طرحها بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى مصر.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن ملف المياه يمثل قضية محورية بالنسبة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن ناجي دعا مصر إلى إعادة تقييم نهجها في التعامل مع ملف مياه النيل، والاعتراف بحق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، معتبرًا أن موازين القوى في المنطقة شهدت تغيرات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بكري أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق تحدث كذلك عن ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه النيل، يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق جميع الأطراف، كما اعتبر أن من حق إثيوبيا الحصول على منفذ بحري، وربط مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر بتاريخها وعلاقاتها بالمنطقة.