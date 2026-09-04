في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. أوقاف أسيوط تكرم أطفال النشاط التثقيفي

كرمت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الجمعة، أطفال النشاط التثقيفي بمسجد السلطان الفرغل بمدينة أبوتيج، تقديرًا لانتظامهم ومشاركتهم في البرامج والأنشطة التثقيفية والتربوية، وذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعدد من قيادات الدعوة وأعضاء مجلس النواب وأولياء أمور الأطفال.

وشهدت الفعالية حضور الشيخ أسامة عبد الفتاح محمود، مدير إدارة الإدارات، والشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير المتابعة، والشيخ يونس تركي، مدير إدارة أوقاف أبوتيج، إلى جانب عدد من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم بالتكريم.

وأكد الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن الاهتمام بالنشء يمثل أولوية لدى المديرية، مشيرًا إلى حرصها على دعم الأنشطة التثقيفية داخل المساجد، وتوفير بيئة تربوية تسهم في تنمية وعي الأطفال وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية لديهم.

وأضاف أن تكريم الأطفال يأتي تقديرًا لجهودهم وانتظامهم في المشاركة، وتشجيعًا لهم على مواصلة التعلم والارتباط بالقرآن الكريم والقيم النبيلة، مؤكدًا أن رعاية النشء تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان وإعداد جيل قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل.

وثمّن وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المسجدية، مؤكدًا أن التكامل بين الأسرة والمسجد يعد أحد أهم عوامل بناء شخصية الطفل بصورة متوازنة.

وشدد المشاركون في الفعالية على أهمية استمرار الأنشطة الموجهة للأطفال داخل المساجد، لما لها من دور في تقديم المعرفة الدينية الصحيحة وتنمية الوعي والسلوك الإيجابي لدى النشء.

واختُتمت الفعالية بتقديم شهادات التقدير للأطفال المشاركين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، تأكيدًا على اهتمام مديرية أوقاف أسيوط برعاية النشء ودعم الأنشطة التثقيفية والتربوية داخل المساجد.