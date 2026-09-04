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ربيع : نتوقع تحقيق قناة السويس عائدات 6 مليارات دولار في ديسمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ربيع : نتوقع تحقيق قناة السويس عائدات 6 مليارات دولار في ديسمبر 2026

قناة السويس
قناة السويس
محمد البدوي

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مؤشرات جديدة على تعافي حركة الملاحة بالقناة، متوقعًا أن تتراوح عائداتها بنهاية ديسمبر 2026 بين 5.8 و6 مليارات دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، إن مؤشرات الأداء شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الربع الرابع من العام المالي 2025-2026 سجل نموًا في إيرادات القناة بنسبة 33.8% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي السابق.

إجمالي النمو على مستوى العام المالي

وأضاف أن إجمالي النمو على مستوى العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 7.23%، في مؤشر على بدء استعادة القناة جزءًا من حركة الملاحة التي تأثرت بالتوترات والأوضاع الأمنية في المنطقة.

أزمة هرمز تدعم عودة السفن لقناة السويس

وحول تداعيات أزمة مضيق هرمز على حركة الملاحة في قناة السويس، أوضح رئيس الهيئة أن التغيرات التي طرأت على مسارات التجارة العالمية، خاصة في تجارة النفط الخام، ساهمت في تعزيز أهمية قناة السويس كأحد المسارات البديلة أمام السفن المتجهة إلى الأسواق الواقعة شمال القناة.

وأشار إلى أن بعض شحنات النفط والبضائع القادمة من أوروبا والمتجهة إلى السعودية ودول الخليج اتجهت إلى استخدام قناة السويس لتجنب المرور عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس على أعداد السفن العابرة بالقناة.

وأوضح ربيع أن حركة السفن المرتبطة بمضيق هرمز كانت تمثل قبل الأزمة نحو 8% من إجمالي السفن التي تصل إلى قناة السويس، مقابل نحو 49% مرتبطة بمسار باب المندب، وهو ما يعني أن التأثير المباشر لأزمة هرمز على القناة كان محدودًا نسبيًا.

زيادة حركة السفن العابرة

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن إعادة ترتيب خطوط الشحن ومسارات التجارة عقب الأزمة ساهمت في ارتفاع نسبة السفن العابرة المرتبطة بهذا المسار من نحو 8% إلى 12%، بزيادة تتراوح بين 3 و4 نقاط مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

وأكد أن هذه التطورات تعكس قدرة قناة السويس على الاستفادة من التحولات التي تطرأ على حركة التجارة العالمية، باعتبارها أحد أهم الممرات البحرية التي تربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع تغير حسابات شركات النقل وخطوط الملاحة في ظل التطورات الإقليمية.

وأشار ربيع إلى أن مؤشرات النمو الحالية تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة القناة لمستويات الحركة والعائدات التي كانت تحققها قبل تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة الدولية.

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