مصطفى بكري: مشروع قناة السويس الجديدة أثبت قدرة مصر على تنفيذ المشروعات الكبرى

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن مجرد مشروع اقتصادي، وإنما حمل أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن المشروع أثبت قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في وقت قياسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة استطاعت الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة خلال فترة زمنية قياسية، وهو ما عكس قدرة مؤسسات الدولة على الإنجاز وتحقيق المستهدفات رغم التحديات التي كانت تواجهها.

وتابع أن المشروع كان له أيضًا مردود سياسي، حيث بعث برسالة واضحة حول قدرة مصر على تنفيذ مشروعاتها واتخاذ القرارات التي تراها ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني.

توفير موارد من النقد الأجنبي

وأشار بكري إلى أن قناة السويس تمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية لمصر، مؤكدا أن إيرادات القناة تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير موارد من النقد الأجنبي، والتي كانت تقترب في السنوات الأخيرة قبل تداعيات الأزمات العالمية من نحو 11 مليار دولار سنويًا.