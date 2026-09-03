نتنياهو: إسقاط النظام الإيراني مهمة أساسية وفي متناول أيدينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسقاط النظام الإيراني يمثل "المهمة الأساسية" المتبقية أمام إسرائيل، مؤكداً أنها "قريبة المنال وليست مستحيلة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس بمناسبة رأس السنة العبرية "روش هاشانا" لعام 5787، في قاعة “الكريا”.

نتنياهو: النظام الإيراني يترنح

وأكد نتنياهو أن "النظام الإيراني يترنح وأضعف من أي وقت مضى، ويقاتل من أجل البقاء"، مشدداً على ثقته بقدرة الجيش الإسرائيلي على "إزالة هذا الخطر نهائياً".

وأضاف: "أنا مقتنع بقدرتنا على إزالة هذا التهديد نهائياً. وهذا يعني إسقاط هذا النظام. هذه هي المهمة الأساسية التي لا تزال أمامنا، لكنها قريبة. إنها ليست مستحيلة. إنها في متناول اليد".

نتنياهو: إيران تهاجم الجميع إلا إسرائيل

وتابع: "إيران لا تكتفي بعدم الهجوم، إنهم يهاجمون الجميع باستثنائنا. إنهم يعرفون قوتنا، وعظمة سلاحنا وعزيمتنا".

ووجه نتنياهو رسالة لأعداء إسرائيل قال فيها: "لا تعبثوا بنا، ونؤكد امتلاكنا القوة والعزيمة والوحدة للتغلب عليكم".

يأتي ذلك بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير هجمات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى، وردت إيران بسلسلة هجمات صاروخية وبهجمات بطائرات مسيرة استهدفت إسرائيل والقواعد والأصول الأمريكية في المنطقة، كما شددت قبضتها على مضيق هرمز.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت "يوم النصر الاقتصادي" ضد إيران، وكشف عن عقوبات جديدة تهدف إلى مزيد من عزل اقتصادها.