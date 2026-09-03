القوات الروسية تستهدف سفينتين تحملان معدات عسكرية لقوات كييف في البحر الأسود

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت سفينتين تحملان أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود.

وأشارت الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إلى أنه خلال النهار، استهدفت طائرات مسيّرة سفينة حاويات تحمل معدات عسكرية في البحر الأسود".

وتواصل القوات المسلحة الروسية شنّ غارات جوية جماعية على سفن حربية ومنشآت بنية تحتية تابعة للموانئ الأوكرانية.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مركز "بيوكون" اللوجستي، في مقاطعة كييف.

وأكدت أن الشحنات العسكرية كانت تُخزن وتُوزع هناك".

وأضافت أن مركز "نوفايا بوتشتا" اللوجستي وسفينتي شحن جاف تابعتين للقوات الأوكرانية والبنية التحتية للميناء التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرضت للقصف.