علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن والغازات بعد تناول الطعام بفترة قصيرة، حتى عند تناول أطعمة تبدو صحية، وقد يصاحب ذلك الإمساك أو الإسهال وآلام البطن والشعور بعدم الراحة بعد الوجبات.

أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن حالة فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة «SIBO»، موضحًا علاقتها ببعض أعراض الجهاز الهضمي، ودور حركة الأمعاء والعصب الحائر في تنظيم وظائف الجهاز الهضمي.



ما هو السيبو SIBO؟

وأوضح د. عماد سلامة أن «السيبو» هو اختصار لـ Small Intestinal Bacterial Overgrowth، أي فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

وفي الحالة الطبيعية، توجد أعداد كبيرة من البكتيريا في الأمعاء الغليظة، بينما تكون الأمعاء الدقيقة أقل كثافة من حيث وجود البكتيريا. وعندما يحدث اضطراب في حركة الأمعاء أو عوامل أخرى تساعد على زيادة البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن تظهر أعراض مثل الانتفاخ والغازات وتغير طبيعة التبرز.



أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

لماذا تنتفخ البطن بعد تناول الطعام؟

بحسب ما ذكره د. عماد سلامة، فإن اضطراب حركة الجهاز الهضمي قد يؤدي إلى بقاء محتويات الطعام لفترة أطول، ما يوفر ظروفًا تساعد على تخمر بعض مكونات الطعام بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء الدقيقة.

وقد ينتج عن هذا التخمر غازات، ما يسبب الشعور بالانتفاخ وامتلاء البطن.

ومن أبرز الأعراض التي قد تصاحب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة:

انتفاخ البطن.

زيادة الغازات.

الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

المغص أو آلام البطن.

الإمساك.

الإسهال.

اضطراب حركة الأمعاء.

الشعور بالتعب في بعض الحالات.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

ما علاقة العصب الحائر بالجهاز الهضمي؟

وأشار د. عماد سلامة إلى أهمية العصب الحائر «Vagus nerve» في تنظيم عدد من وظائف الجسم، من بينها بعض وظائف الجهاز الهضمي.

ويشارك العصب الحائر في التواصل بين المخ والجهاز الهضمي، كما يرتبط بتنظيم بعض العمليات الخاصة بحركة المعدة والأمعاء والإفرازات الهضمية.

وأوضح أن التوتر والضغط النفسي المستمر يمكن أن يؤثرا في الجهاز العصبي وفي طريقة عمل الجهاز الهضمي، وهو ما قد ينعكس على أعراض مثل الانتفاخ واضطرابات التبرز.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هل التوتر يزيد مشاكل الجهاز الهضمي؟

يمكن أن يؤثر الضغط النفسي في الجهاز الهضمي من خلال العلاقة المعروفة بين الدماغ والأمعاء، إذ يتواصل الجهاز العصبي مع الجهاز الهضمي بصورة مستمرة.

ولهذا قد يلاحظ بعض الأشخاص زيادة الانتفاخ أو المغص أو تغير حركة الأمعاء خلال فترات التوتر والقلق.

لكن وجود الانتفاخ أو ضيق التنفس أو سرعة ضربات القلب لا يعني بالضرورة الإصابة بالـSIBO، وقد تكون لهذه الأعراض أسباب متعددة تحتاج إلى تقييم طبي.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

أعراض السيبو لا تقتصر على الانتفاخ

ولفت د. عماد سلامة إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي قد تترافق في بعض الحالات مع مشكلات أخرى، خاصة إذا كان هناك خلل في امتصاص بعض العناصر الغذائية.

وفي حالات فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، قد تحدث مشكلات في امتصاص بعض العناصر الغذائية لدى بعض المرضى، ويمكن أن يرتبط ذلك بنقص بعض الفيتامينات والمعادن، بحسب الحالة وشدة المشكلة.

لذلك فإن أعراض مثل التعب المستمر أو التنميل أو تساقط الشعر لا ينبغي تفسيرها تلقائيًا على أنها ناتجة عن «السيبو»، بل تحتاج إلى تقييم طبي وفحوصات مناسبة لمعرفة السبب.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هل الصيام يعالج السيبو؟

تحدث د. عماد سلامة عن تنظيم مواعيد تناول الطعام وترك فترات بين الوجبات، في إطار دعمه لحركة الجهاز الهضمي.

لكن من المهم التأكيد أن الصيام أو الاكتفاء بوجبتين يوميًا ليس علاجًا مثبتًا لجميع حالات SIBO، كما أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى نظام غذائي مؤقت يحد من بعض الأطعمة التي تزيد الأعراض، بالتزامن مع علاج السبب الأساسي، وفقًا لتقييم الطبيب أو أخصائي التغذية.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

ماذا عن نظام الكارنيفور والامتناع عن الألياف؟

اقترح د. عماد سلامة تقليل بعض الأطعمة التي قد تزيد من تخمر البكتيريا، وتحدث عن اتباع نظام يعتمد بصورة كبيرة على البروتين الحيواني وتقليل الألياف خلال فترة التعامل مع المشكلة.

لكن لا يُنصح بتحويل ذلك إلى قاعدة عامة أو اتباع نظام الكارنيفور لفترات طويلة دون إشراف متخصص، لأن الألياف لها أدوار مهمة في صحة الجهاز الهضمي، كما أن نوع وكمية الألياف المناسبة قد تختلف بحسب حالة المريض ونوع الأعراض.

وقد تستخدم بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الأطعمة القابلة للتخمر بصورة مؤقتة لتخفيف أعراض بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، لكن ذلك لا يعني أنها تقضي وحدها على سبب فرط نمو البكتيريا.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

الزنجبيل والخرشوف والحلبة.. هل تساعد على الهضم؟

ذكر د. عماد سلامة عددًا من الأطعمة والمشروبات التي يرى أنها قد تساعد في دعم حركة الجهاز الهضمي، ومنها الزنجبيل والخرشوف والميليسا والحلبة.

ويُستخدم الزنجبيل على نطاق واسع ضمن الأنظمة الغذائية، وقد تساعد بعض مكوناته في تخفيف بعض أعراض الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

لكن الأعشاب والمكملات ليست بديلًا عن التشخيص والعلاج الطبي، خاصة عند وجود أعراض مستمرة أو شديدة.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هل يحتاج مريض السيبو إلى المكملات الغذائية؟

أشار د. عماد سلامة إلى بعض المكملات الغذائية مثل الحديد والماغنسيوم وفيتامين D ضمن البروتوكول الذي طرحه.

وهنا يجب الانتباه إلى أن تناول الحديد أو فيتامين D أو غيرهما لا ينبغي أن يتم بصورة عشوائية، وإنما بعد التأكد من وجود نقص أو حاجة طبية إليه، لأن الإفراط في بعض المكملات قد يسبب أضرارًا.

كما أن اختيار نوع الحديد وجرعته يعتمد على نتائج التحاليل والحالة الصحية، وليس على الإصابة بالانتفاخ وحدها.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

المشي والنوم.. نصائح مهمة لصحة الجهاز الهضمي

ومن النصائح التي طرحها د. عماد سلامة الاهتمام بالنشاط البدني، والمشي لمدة نحو 30 دقيقة يوميًا، إلى جانب النوم الجيد وتقليل التوتر.

وتعد ممارسة النشاط البدني بانتظام والنوم الكافي من العادات الصحية التي تدعم الصحة العامة، كما أن الحركة يمكن أن تساعد على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هل الذكر والتنفس والهمهمة يؤثرون في العصب الحائر؟

تحدث د. عماد سلامة عن بعض الممارسات التي تهدف إلى تهدئة الجهاز العصبي، مثل الهمهمة والتنفس المنتظم وتقليل التوتر.

وتوجد أدلة على أن بعض تقنيات التنفس البطيء والاسترخاء يمكن أن تؤثر في نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي وتساعد على خفض التوتر، لكن لا يصح اعتبار هذه الممارسات علاجًا منفردًا لفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

كما أن ممارسة العبادات والذكر قد تمنح بعض الأشخاص شعورًا بالهدوء والراحة النفسية، لكن القول بأنها «تعالج السيبو» أو تعيد وظيفة العصب الحائر بصورة مؤكدة يحتاج إلى دليل طبي مباشر.

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا ينبغي تشخيص السيبو اعتمادًا على الانتفاخ وحده، لأن أعراضه يمكن أن تتشابه مع العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي، ومنها القولون العصبي وعدم تحمل بعض الأطعمة واضطرابات الهضم.

ويجب استشارة الطبيب عند وجود: