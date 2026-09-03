عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات

أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحباط هجوم شنته مليشيا الحوثي في جبهتي مقبنة والكدحة غربي محافظة تعز، إلى جانب إسقاط 3 طائرات مسيرة في مديرية جبل حبشي، وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية.

مستشفى زبيد يمتلئ بالقتلى والجرحى الحوثيين

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن مستشفى زبيد بمحافظة الحديدة استقبل اليوم الخميس عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إثر مواجهات عنيفة مع قوات المقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي.

وأكدت المصادر أن المليشيا منعت المدنيين من دخول المستشفى عقب وصول أعداد كبيرة من قتلاها وجرحاها، مشيرة إلى مشاهد لدماء تسيل من سيارات الإسعاف أمام بواباته.

نقل المصابين إلى الحديدة وبيت الفقيه

وأضافت المصادر أن المليشيا اضطرت إلى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات في بيت الفقيه ومدينة الحديدة، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا في صفوفها.

وأوضحت أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة خلال محاولتها التقدم في عدد من جبهات الساحل الغربي، والتي تم التصدي لها من قبل قوات المقاومة الوطنية.