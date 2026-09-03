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بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
اسماء محمد

أعلن البلوجر محمد مكاوي خطوبته من المذيعة هند مدحت وآثار الخبر اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ولكنه فوجئ ببعض الانتقادات والاتهامات التى تصف هذه الخطوة بالخيانة لأم ابنه البلوجر نورهان عماد.

ما جعل البلوجر محمد مكاوي يخرج عن صمته ويشرح حقيقة الأمر حيث إنه لم تتم خيانة أم ابنه البلوجر نورهان عماد فهو منفصل عنها بشكل رسمي منذ عامين وقبل اتخاذ أى خطوة ارتباط مع المذيعة هند مدحت.

كتب محمد مكاوي في منشور عبر حسابه على الفيس بوك "اتنين عملوا حلال ربنا وقروا فاتحة واتخطبوا وهيتجوزوا إن شاء الله، واتنين كانوا متجوزين بحلال ربنا وانفصلوا من أكثر من سنتين.. محدش خان حد، ومحدش اتظلم، ومفيش "ضحية" في القصة"

محمد مكاوي وهند مدحت

واستكمل قائلا "زواجي السابق انتهى من أكثر من سنتين وبعد انتهاء الزواج والانفصال بمدة طويلة، بدأت علاقة جديدة والنهارده الحمدلله فيه خطوبة ونية للزواج إن شاء الله"

واستكمل قائلا " خطيبتي كانت صاحبتي من 11 سنة، ومعرفتهاش عن طريق زوجتي السابقة إحنا في الأساس كلنا زمايل في نفس مجال الشغل ومعارف من سنين، وده عمره ما كان معناه إن فيه علاقة أو حاجة مستخبية.. وطبيعة شغلنا أصلا فيها سفر و إيفنتات وتصوير وتعامل مع ناس كثير جدا، فمش معنى إن اتنين سافروا في نفس الشغل، أو حضروا إيفنت مع بعض، أو اتصوروا سوا ، إنهم أصحاب مقربين أو إن كان بينهم أي نوع من العلاقات .. مفيش علاقات اتداخلت، ومحدش خان حد ومحدش أخد مكان حد ومش لازم كل قصة انتهت يبقى فيها ضحية وجاني، ومش لازم كل بداية جديدة تبقى على حساب حد ثاني أو معناها إن فيه حاجة حصلت في الماضي".

واستنكر البلوجر محمد مكاوي ما فعله البعض بخصوص البحث عن ماضي خطيبته الحالية ونشر صورها قبل الحجاب وهاجمهم قائلا " في نقطة أهم لما إنسانة تختار إنها تلتزم بأمر ربنا وتتحجب، إيه الهدف إننا نرجع نفتش في صورها القديمة قبل الحجاب وننشرها للناس؟! " إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" اللي اختار يقرب من ربنا ويتبع أمره، الأولى إننا نعينه ونستره ونحترم اختياره، مش نرجع نطلع له صور من وقت هو اختار إنه يتجاوزه.

و" في الآخر، كل واحد فينا عنده حياة وبيت وأهل ومشاعر والكلمة والصورة اللي بتتنشر ممكن تأذي ناس ملهاش أي ذنب.. فاتقوا ربنا في كلامكم وفي أعراض الناس وفي اللي بتنشره إيديكم ومش كل قصة محتاجة ضحية، ومش كل سعادة جديدة لازم ندور وراها على حد نلومه..  أما اللي بيحبونا وبيتمنالونا الخير ، ادعولنا ربنا يتمملنا على خير، ويبارك لنا في اللي جاي، ويرزق كل واحد فيكم الخير والسعادة وراحة البال".

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بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
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