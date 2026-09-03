انزلي من فوق المسرح | عروس تحرج جدتها بطلب صادم في حفل زفافها والأب يتدخل

تصدّر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اهتمامات رواد المنصات، بعدما ظهرت خلاله عروس وهي تطلب من جدتها النزول من فوق المسرح أثناء حفل زفافها، في مشهد أثار موجة واسعة من الجدل بين المتابعين، وانقسمت حوله الآراء بين منتقد لتصرف العروس، ومن يرى ضرورة معرفة تفاصيل الواقعة كاملة قبل إصدار الأحكام.

الجدة تصعد إلى المسرح لتهنئة حفيدتها

وبحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، صعدت الجدة إلى المسرح خلال حفل الزفاف، في محاولة لتهنئة حفيدتها ومشاركتها فرحتها، إلا أن العروس طلبت منها النزول، قائلة: «انزلي علشان متبوظيش المشهد».

وأثار هذا التصرف تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن ظهور الجدة على المسرح جاء، وفقًا لما بدا في المقطع، في إطار مشاركتها حفيدتها إحدى أهم لحظات حياتها.

انتقادات لطريقة تعامل العروس مع جدتها

وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل عن استيائهم من طريقة تعامل العروس مع جدتها، معتبرين أن الطريقة التي قيلت بها العبارة قد تسببت في إحراجها أمام الحاضرين.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا على الفيديو: «يعني فرحانة عشانك وطالعة تسلم عليكي.. تكسري بخاطرها؟»، في تعبير عن رفضه لما ظهر في المقطع.

حديث عن تدخل والد العروس

ولم يتوقف الجدل عند تصرف العروس، إذ تردد أن والدها تدخل هو الآخر وطلب من الجدة النزول من على المسرح، وهو ما ساهم في زيادة التفاعل مع الفيديو وتوسع دائرة الانتقادات.

إلا أن هذه التفاصيل المتداولة لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من ملابساتها الكاملة، كما أن المقطع المتداول لا يعرض بالضرورة جميع ما حدث خلال الواقعة.

آراء تطالب بعدم التسرع في الحكم

وفي المقابل، دعا آخرون إلى عدم التسرع في الحكم على العروس أو أسرتها اعتمادًا على مقطع قصير، مشيرين إلى أن الفيديو قد لا يكشف ما حدث قبل لحظة التصوير أو بعدها، أو الأسباب التي دفعت العروس إلى طلب مغادرة جدتها للمسرح.

الفيديو يواصل إثارة الجدل

وحتى الآن، لا تزال الملابسات الكاملة للواقعة غير واضحة، فيما يواصل الفيديو انتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الانقسام بين من يرى أن تصرف العروس كان غير مناسب، ومن يؤكد أن الحكم على الموقف يتطلب معرفة السياق الكامل للواقعة.