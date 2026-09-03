الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني

أعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني، عن خالص تقديره واعتزازه بالجهد الراقي، والمستوى الفني والمهني الاحترافي الذي قدمته كافة قطاعات الهيئة، مشيدًا بالصورة التليفزيونية المشرفة التي خرجت بها تفاصيل استقبال "ضيف مصر الكبير" الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، والتي عكست المكانة الرائدة للإعلام الوطني وقدرته الراسخة على إدارة وتغطية كبرى الفعاليات الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، المخرجة غادة الفقي، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، إلى جانب فريق العمل الموسع الذي ضم الأطقم الفنية والهندسية والتحريرية، ونخبة من المذيعين والإعلاميين الذين شاركوا في تقديم التغطية الشاملة لزيارة الرئيس الصيني التاريخية إلى مصر، ومباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



امتدت التغطية الإخبارية الحية على مدى يومي الزيارة دون انقطاع، عبر غرف الأخبار وشاشات القنوات العامة والمتخصصة، بالتوازي مع التغطيات والتحليلات النوعية عبر شبكات الإذاعة المصرية.

كما أثنى رئيس الهيئة على المستوى الاستثنائي للإخراج التلفزيوني ونقل المشاهد الحية للزيارة من مواقع متعددة، وبزوايا تصوير احترافية، مما جعل شاشات "ماسبيرو" مصدرًا رئيسًا استقت منه كبريات القنوات الخاصة ووكالات الأنباء الدولية لقطاتها وتقاريرها.

ونوه بأن المعالجة الإخبارية تميزت بدقة المحتوى التحريري وعمقه، مع استضافة نخبة من كبار الخبراء والمحللين، لاستعراض أبعاد الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين، وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وأكد المسلماني أن هذا النجاح يثبت مجددًا أن كوادر الهيئة الوطنية للإعلام تمثل العمود الفقري للإعلام المصري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى الاحترافي الرفيع، ومواصلة التدريب والتطوير الدائم للبقاء في حالة جاهزية واستعداد مستمر، لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة للهيئة في الاستحقاقات والمناسبات المقبلة.



من جانبها، أعربت غادة الفقي وفريق العمل، عن امتنانهم لهذا التكريم والدعم المستمر، مؤكدين التزام أبناء ماسبيرو الدائم بتقديم رسالة إعلامية وطنية تعبر بصدق واحترافية عن وجه مصر الحضاري ومكانتها بين الأمم.



حضر اللقاء سامح الضبع نائب رئيس الأحداث الجارية، وطاقم الإخراج: عماد الشامي، ودسوقى أبو عيسي، وعلاء قطب، وكفراوي رضا، إلى جانب المذيعين: ريهام الديب، ومحمد ترك، ومحمد عبدالله، وعلاء رشوان، ومحمد الشاذلي، وسارة قناوي، ومي عبدالمنعم.. بالإضافة إلي فريق الإذاعة الخارجية من مهندسين وفنيين ومساعدين.