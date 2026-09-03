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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي قرر استعادة هيبة الدولة وإعادة الثقة في قدرتها على الإنجاز

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأمر لم يكن ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية، إلا أن تطورات الأوضاع التي مرت بها البلاد دفعته إلى اتخاذ قرار استعادة هيبة الدولة المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي كانت تواجهها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة المصرية كانت أمام تحدٍ كبير يتمثل في إعادة تحريك الاقتصاد، والعمل على تنفيذ مشروعات وبنية أساسية جديدة، إلى جانب استعادة ثقة المواطنين في قدرة الدولة على الإنجاز والتنفيذ.

وتابع أن المرحلة التي أعقبت تولي الرئيس السيسي المسؤولية شهدت معركة حقيقية لاستعادة الثقة، سواء في مؤسسات الدولة أو في قدرتها على تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن بناء الثقة كان أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال تلك الفترة.

تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين مستوى الخدمات

وأشار بكري إلى أن استعادة هيبة الدولة لم تكن مجرد شعار، وإنما ارتبطت بجهود لإعادة بناء مؤسساتها، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين مستوى الخدمات ودعم مسار التنمية.

مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الأوضاع الدولة المصرية

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