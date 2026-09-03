مصطفى بكري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل تداعيات اقتصادية وإقليمية ودولية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الصين تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل أهمية كبيرة، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات اقتصادية وإقليمية ودولية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدا أن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تأتي في توقيت مهم، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات متسارعة.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وتابع أن الزيارة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم العلاقات الثنائية، إلى جانب ما يمكن أن تتركه من انعكاسات على المشهد الإقليمي والدولي.