قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا تدق ناقوس الخطر.. اعتماد متزايد على الخارج وفجوة غذائية بـ50 مليار دولار
الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك
استرد فلوسك .. مزايا جديدة يضعها قانون حماية المستهلك بين يديك
تحديث بطاقات التموين 2026 .. موعد انتهاء التظلمات وطريقة التحديث
بصاروخية ياسر .. الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري
محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض
ما هي «حوالة الحق» وماذا قالت الرقابة المالية عن عقود المطورين العقاريين؟
صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
حقيقة فيديو سيدة تتهم قوة أمنية بمجاملة مالك شقة في أسوان
فانس : كل الخيارات مطروحة ضد إيران .. ولن نستأنف المفاوضات إلا بتوقف استهداف السفن
للطلاب الجدد.. جامعة الأزهر: فتح باب تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد إلكترونيا السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر السياسيين الكنديين من تداعيات تصويره كـ"عدو "على اقتصاد بلدهم

ترامب
ترامب
أ ش أ

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وغيره من السياسيين الكنديين، من مغبة تصويره كـ"عدو" للبلاد، معتبرا أن ذلك سينتهي بـ"انهيار الاقتصاد الكندي وبعواقب سيئة على مستقبلهم السياسي"، على حد تعبيره.


وكتب ترامب - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له - "إنه لأمر جيد جدًا للسياسيين الكنديين من أمثال رئيس الوزراء كارني، أن يجعلوا الرئيس دونالد جيه ترامب (العدو)، إلى أن ينهار اقتصادهم، وعندها سيثبت أنه أمر سيئ ​​جدًا للسياسة - أسوأ من أي شيء حدث لسياسي كندي على الإطلاق".


يأتي تصريح ترامب وسط حرب تجارية بين البلدين، اندلعت على إثر انهيار المفاوضات التجارية بينهما في أغسطس الماضي، وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من الواردات الكندية، فيما توعدت كندا بفرض رسوم انتقامية مماثلة.


وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لن تقبل شروطًا من شأنها "إضعاف صناعاتها أو تقويض استقلالها الاقتصادي"

ترامب رئيس الوزراء الكندي السياسيين الكنديين انهيار الاقتصاد الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز الحركة السياحية وجذب الاستثمارات العربية

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يبحث مع رئيس التأمين الصحي سبل الارتقاء بخدمة المواطنين

البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات

7ر13 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة وسفاجا وأسوان في مزاد علني

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد