قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس
ليبيا تدق ناقوس الخطر.. اعتماد متزايد على الخارج وفجوة غذائية بـ50 مليار دولار
الجنيه الذهب يتجاوز 51 ألفًا .. وارتفاع أسعار السبائك
استرد فلوسك .. مزايا جديدة يضعها قانون حماية المستهلك بين يديك
تحديث بطاقات التموين 2026 .. موعد انتهاء التظلمات وطريقة التحديث
بصاروخية ياسر .. الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف بالدوري
محمد صلاح : وأنا جوه عربيتي بحب أشوف المصريين بيتصرّفوا إزاي مع بعض
ما هي «حوالة الحق» وماذا قالت الرقابة المالية عن عقود المطورين العقاريين؟
صاروخ.. ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سموحة بالدوري
رقم ضخم .. على كم يحصل الزمالك حال هروب بيزيرا النهائي؟
حقيقة فيديو سيدة تتهم قوة أمنية بمجاملة مالك شقة في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يترأس الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي لدور وهيئات الإفتاء

مفتي الجمهورية يترأس الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي لدور وهيئات الإفتاء
مفتي الجمهورية يترأس الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي لدور وهيئات الإفتاء

ترأس الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي للأمانة العامة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، الذي انعقد بالقاهرة خلال يومي  2 و 3 سبتمبر 2026.

المفتي يستعرض مشروعات استراتيجية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإفتائية

وشارك في الاجتماع كل من الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، والشيخ الدكتور أحمد بن سعود السيابي، الأمين العام لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، والشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء بدبي، ونائب الشيخ نورزيباي تاج أوغلو مفتي كازاخستان، والدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إلى جانب الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز التنسيق بين دور وهيئات الإفتاء حول العالم، حيث تم بحث التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي وآليات توسيع عضويته، كما استعرض المجتمعون مقترح عقد ملتقى علمي دوري للأمانة العامة كل شهرين عبر المنصات الإلكترونية؛ بهدف مناقشة القضايا الإفتائية والفكرية المعاصرة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية.

وقد تناول الاجتماع مشروع "الدليل الإرشادي لتأسيس مؤسسة فتوى نموذجية"، الذي أعدته الأمانة العامة لدعم الدول والمؤسسات الراغبة في إنشاء هيئات إفتائية فاعلة، وفق أسس علمية وإدارية ومهنية حديثة تراعي اختلاف البيئات والظروف، وتسهم في ترسيخ العمل المؤسسي الإفتائي وتعزيز كفاءته واستدامته.

كما استعرض الاجتماع جهود الأمانة العامة في التوسع المؤسسي وتعزيز حضورها في مختلف مناطق العالم، من خلال  زيادة فروعها ومكاتبها، والعمل على زيادة التعاون مع دور وهيئات الإفتاء والمجامع الفقهية والمؤسسات العلمية والدينية، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها الأمانة في مجالات تطوير الخطاب الإفتائي، والتدريب والتأهيل، والبحوث والدراسات، ومواجهة التطرف وخطابات الكراهية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في خدمة العمل الإفتائي؛ بما يسهم في بناء منظومة إفتائية عالمية أكثر تكاملًا وقدرة على الاستجابة للمستجدات والتحديات المعاصرة.

مفتي الجمهورية يترأس الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي لدور وهيئات الإفتاء مفتي الجمهورية المفتي الدكتور نظير عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

ايرولا مدرب ليفربول الجديد

إيراولا يعلن قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي.. موقف باركولا وأراوخو

ريال مدريد

جالطة سراي يطارد نجم ريال مدريد.. والميرنجي يحدد سعره

بعثة بيراميدز تصل كينيا لمواجهة

بعثة بيراميدز تصل كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني

بالصور

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد